search menu
search
close

Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen sunucu Burak Akkul'un kayınbiraderi, Akkul'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor
-A A+

Teve 2 ekranlarında eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz hafta koronovirüse yakalanarak hastaneye kaldırılmıştı. Test sonuçları pozitif çıkan ünlü sunucunun tedavisine yoğunbakımda devam ediliyor. Seda Akkul'un abisi Hüseyin Arslan ise sosyal medya hesabından çiftin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Burak Akkul'un kayınbiraderi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Size bir borç olarak; elimden geldikçe ve onlar iyi oluncaya dek, güncel durumu yazacağım'' dedi. 

 

''Onlar iyi oluncaya dek günsel durumu yazacağım''

Hüseyin Arslan sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada ise son durumu anlattı:"Dün yazdığım mesaja istinaden; Burak Akkul'un da Seda'nın da bu kadar seveni olduğunu görmek, bu kadar iyi dilek ileten, ilgili, duyarlı sevenlerini okumak, bizi çok mutlu etti. Hepiniz tek tek sağ olun. Burak bunları okuduğunda, eminim bu kadar sevginin bu kadar değerin karşılık bulması için daha çok çabalamak zorunda hissedecek. Size bir borç olarak; elimden geldikçe ve onlar iyi oluncaya dek, güncel durumu yazacağım. Bugün Burak'ın yoğun bakımda tedavisini yöneten doktoruyla görüştüm.

Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

''Yoğun bakım tedavisi birkaç hafta alacak''

Gün içinde çekilmiş, karşılaştırmalı test sonuçlarını görme fırsatım oldu. Anladığım kadarıyla bu yoğun bakım tedavisi birkaç hafta alabilecek bir süreç. Tıp çok az bilgi sahibi olduğum bir alan. Bu nedenle sadece şunu söyleyebilirim, doktorlar çok yoğun ve ilgiyle tedaviyi yönetiyorlar. Seda bugün duygusal olarak çok daha iyi. Burak'tan haber alınca, doktoruyla konuşunca daha da iyi oldu. Sosyal medyadan uzak duruyor, dediğiniz gibi bir süre de uzak duracak. Fiziksel olarak şikayetleri devam ediyor. Fakat her ikisinin de iyileşeceğine inancımız tam."

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Parmak yediren lezzet: Fındık kurabiye tarifi Parmak yediren lezzet: Fındık kurabiye tarifi
Tatlı
Fenomen Duygu Özaslan iç çamaşırlı pozuyla mest etti! Fenomen Duygu Özaslan iç çamaşırlı pozuyla mest etti!
Magazin
En Güncel Galeriler
Takipçileri Sibel Can'ı topa tuttu: Bu sen değilsin!
Takipçileri Sibel Can'ı topa tuttu: Bu sen değilsin!
Estetikle bambaşka biri oldu! Zara'yı görenler bu o olamaz diyor!
Estetikle bambaşka biri oldu! Zara'yı görenler bu o olamaz diyor!
Adnan Oktar'ın elde edemediği tek kadından bomba açıklamalar
Adnan Oktar'ın elde edemediği tek kadından bomba açıklamalar
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
Ölümünden yıllar önce itiraf etmiş çok korkuyorum!
Ölümünden yıllar önce itiraf etmiş çok korkuyorum!
İşte dünyanın en seksi kadını
İşte dünyanın en seksi kadını
Önceki Haberler
''Sete çıkmama kararı aldım''deyip Çukur'dan neden ayrıldığını anlattı
''Sete çıkmama kararı aldım''deyip Çukur'dan neden ayrıldığını anlattı
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı!
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı!
Vasiyeti yerine getirildi! Müslüm Gürses'in mezarı üzerine gömüldü!
Vasiyeti yerine getirildi! Müslüm Gürses'in mezarı üzerine gömüldü!
Koronovirüs sebebiyle karantinada olan Saraç'ın test sonucu belli oldu
Koronovirüs sebebiyle karantinada olan Saraç'ın test sonucu belli oldu
Yumurta kabuklarını sakın çöpe atmayın!
Yumurta kabuklarını sakın çöpe atmayın!
Kötü haberi hastaneden verdi!Güzel oyuncunun ailesi karantinaya alındı
Kötü haberi hastaneden verdi!Güzel oyuncunun ailesi karantinaya alındı
''Koronodan koruyor'' dedikleri ilaçla ilgili gerçek şaşkına çevirdi!
''Koronodan koruyor'' dedikleri ilaçla ilgili gerçek şaşkına çevirdi!
Haftasonu kahvaltısında çıtır pişi keyfine ne dersiniz?
Haftasonu kahvaltısında çıtır pişi keyfine ne dersiniz?
Yorumlar