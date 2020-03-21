Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

Teve 2 ekranlarında eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz hafta koronovirüse yakalanarak hastaneye kaldırılmıştı. Test sonuçları pozitif çıkan ünlü sunucunun tedavisine yoğunbakımda devam ediliyor. Seda Akkul'un abisi Hüseyin Arslan ise sosyal medya hesabından çiftin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Burak Akkul'un kayınbiraderi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Size bir borç olarak; elimden geldikçe ve onlar iyi oluncaya dek, güncel durumu yazacağım'' dedi.

''Onlar iyi oluncaya dek günsel durumu yazacağım''

Hüseyin Arslan sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada ise son durumu anlattı:"Dün yazdığım mesaja istinaden; Burak Akkul'un da Seda'nın da bu kadar seveni olduğunu görmek, bu kadar iyi dilek ileten, ilgili, duyarlı sevenlerini okumak, bizi çok mutlu etti. Hepiniz tek tek sağ olun. Burak bunları okuduğunda, eminim bu kadar sevginin bu kadar değerin karşılık bulması için daha çok çabalamak zorunda hissedecek. Size bir borç olarak; elimden geldikçe ve onlar iyi oluncaya dek, güncel durumu yazacağım. Bugün Burak'ın yoğun bakımda tedavisini yöneten doktoruyla görüştüm.

''Yoğun bakım tedavisi birkaç hafta alacak''

Gün içinde çekilmiş, karşılaştırmalı test sonuçlarını görme fırsatım oldu. Anladığım kadarıyla bu yoğun bakım tedavisi birkaç hafta alabilecek bir süreç. Tıp çok az bilgi sahibi olduğum bir alan. Bu nedenle sadece şunu söyleyebilirim, doktorlar çok yoğun ve ilgiyle tedaviyi yönetiyorlar. Seda bugün duygusal olarak çok daha iyi. Burak'tan haber alınca, doktoruyla konuşunca daha da iyi oldu. Sosyal medyadan uzak duruyor, dediğiniz gibi bir süre de uzak duracak. Fiziksel olarak şikayetleri devam ediyor. Fakat her ikisinin de iyileşeceğine inancımız tam."