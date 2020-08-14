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Nusret, altın kapladığı taşı 2 milyon dolar fiyat biçerek satışa çıkardı!

Nusret, Mykonos'ta spor yaparken kullandığı taşını 1 milyon dolara satışa çıkardı. Taş, istenilen rağbeti görmeyince Nusret, çareyi altın kaplatmakta buldu.

Nusret, altın kapladığı taşı 2 milyon dolar fiyat biçerek satışa çıkardı!
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Tuz serpme hareketiyle ünü tüm dünyaya yayılan Nusret Gökçe, geçen sene Mykonos'ta spor yaptığı 10 kiloluk taşı, hayranlarından büyük ilgi görünce İstanbul'a getirmişti. Taşı, restoranına yaptırdığı bir camekan içinde saklayan ve 1 milyon dolara satışa çıkaran Nusret, alıcı çıkmayınca bu kez de taşı altınla kaplatıp 2 katı fiyat istedi.

Altın kapladığı taş için 2 milyon dolar istiyor

Instagram hesabından altınla boyadığı taşla çekilen fotoğrafını paylaşan Nusret, açıklama kısmında taşın fiyatının 2 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

Takipçileri altın fiyatlarına göndermede bulundu

Sosyete kasabı Nusret'in taşı altınla kaplatıp satışa çıkarması Türk takipçilerinden gelen "Vatandaş çeyrek altın alamazken o taşa o parayı kimse vermez" yorumlara neden oldu.

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