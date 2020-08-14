Zafer Algöz, arkadaşı Ozan Güven'in Babil dizisinin kadrosundan çıkarılmasını eleştirdi!

Zafer Algöz, Ertem Şener’in YouTube programı 'Sorgu Odası'nda, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddialarıyla gündemde olan Ozan Güven ile ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Algöz, Ozan Güven'in Babil dizisinin kadrosundan çıkarılmasına senaristler üzerinden tepki gösterdi.

"Yaşananları bilmiyoruz"

58 yaşındaki oyuncu, Ozan Güven'in yaptıklarını onaylamadığını belirterek, "Elbette tasvip edilecek bir şey değil. Kadına, çocuğa, hayvana şiddet uygulayana lanet olsun. Yaşananları biz bilmiyoruz ki. Ne oldu da iş o noktaya geldi?" ifadelerini kullandı.

"Ozan'ı protesto eden senaristler kadına şiddeti körükleyenler"

Algöz sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Ozan'ı protesto ediyor senaristler. Bakıyorum; çoğunluğu kadına şiddeti körükleyen senaryoları yazan adamlar. Ayıp değil mi? Şimdi burada bir tavır gösteriyorsun. O zaman kalk ‘Ben bu senaryoyu yazmam, burada kadına şiddet var' de. Şu anda Ozan da, o hanımefendi de eminim çok pişmandır. Kim böyle bir şeyden mutlu olabilir? Ya da kim görüp de ‘Ben arkadaşımın arkasındayım' diyebilir? Kimse kimseye şiddet uygulayamaz. O noktada devlet otoritesi devreye girer."