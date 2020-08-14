search menu
search
close

Zafer Algöz, arkadaşı Ozan Güven'in Babil dizisinin kadrosundan çıkarılmasını eleştirdi!

Oyuncu Zafer Algöz, yakın dostu Ozan Güven'in eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu. Güven'in Babil'den atılmasını eleştirdi.

Zafer Algöz, arkadaşı Ozan Güven'in Babil dizisinin kadrosundan çıkarılmasını eleştirdi!
-A A+

Zafer Algöz, Ertem Şener’in YouTube programı 'Sorgu Odası'nda, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddialarıyla gündemde olan Ozan Güven ile ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Algöz, Ozan Güven'in Babil dizisinin kadrosundan çıkarılmasına senaristler üzerinden tepki gösterdi.

"Yaşananları bilmiyoruz"

58 yaşındaki oyuncu, Ozan Güven'in yaptıklarını onaylamadığını belirterek, "Elbette tasvip edilecek bir şey değil. Kadına, çocuğa, hayvana şiddet uygulayana lanet olsun. Yaşananları biz bilmiyoruz ki. Ne oldu da iş o noktaya geldi?" ifadelerini kullandı.

"Ozan'ı protesto eden senaristler kadına şiddeti körükleyenler"

Algöz sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Ozan'ı protesto ediyor senaristler. Bakıyorum; çoğunluğu kadına şiddeti körükleyen senaryoları yazan adamlar. Ayıp değil mi? Şimdi burada bir tavır gösteriyorsun. O zaman kalk ‘Ben bu senaryoyu yazmam, burada kadına şiddet var' de. Şu anda Ozan da, o hanımefendi de eminim çok pişmandır. Kim böyle bir şeyden mutlu olabilir? Ya da kim görüp de ‘Ben arkadaşımın arkasındayım' diyebilir? Kimse kimseye şiddet uygulayamaz. O noktada devlet otoritesi devreye girer."

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Nusret, bu kez taşı altın kaplayarak paraya çevirdi! Nusret, bu kez taşı altın kaplayarak paraya çevirdi!
Magazin
Pas lekesinden kurtulmanın 3 pratik yolu! Pas lekesinden kurtulmanın 3 pratik yolu!
Pratik Bilgiler
En Güncel Galeriler
Sihirli Annem'in Ceren'i evleniyor! Gelinlikli pozlarına beğeni yağdı!
Sihirli Annem'in Ceren'i evleniyor! Gelinlikli pozlarına beğeni yağdı!
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı pozlarıyla Instagram'ı salladı!
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Tatile doyamayan Şeyma tekne pozlarıyla nefes kesti!
Tatile doyamayan Şeyma tekne pozlarıyla nefes kesti!
56 yaşını seksi mayosuyla kutlayan Evcimik'in pozu olay oldu!
56 yaşını seksi mayosuyla kutlayan Evcimik'in pozu olay oldu!
Monica Belluci'nin kızı adeta ikizi! Güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
Monica Belluci'nin kızı adeta ikizi! Güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
Eliz Sakuçoğlu, üstsüz kitap okurken çekilen pozlarını paylaştı!
Eliz Sakuçoğlu, üstsüz kitap okurken çekilen pozlarını paylaştı!
Önceki Haberler
TÜRKİYE GÜZELİ ELİF YILMAZ YILIN GELECEK VADEDEN OYUNCUSU SEÇİLDİ!
TÜRKİYE GÜZELİ ELİF YILMAZ YILIN GELECEK VADEDEN OYUNCUSU SEÇİLDİ!
Sevgilisini döven Ozan Babil'de olacak mı? Ay yapım'dan açıklama geldi
Sevgilisini döven Ozan Babil'de olacak mı? Ay yapım'dan açıklama geldi
Mustafa Ali Akalın Almanya’nın yıldızlarına araba satıyor
Mustafa Ali Akalın Almanya’nın yıldızlarına araba satıyor
Murat Boz Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt verdi
Murat Boz Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt verdi
Ciltteki benlerin sayısı çoğalıyorsa aman dikkat!
Ciltteki benlerin sayısı çoğalıyorsa aman dikkat!
Kök hücre tedavisi gören Mali'nin sağlık durumunu kızı Yasmin anlattı!
Kök hücre tedavisi gören Mali'nin sağlık durumunu kızı Yasmin anlattı!
Masterchef'te sevilen yarışmacı "Burası kurtlar sofrası" deyip çekildi
Masterchef'te sevilen yarışmacı "Burası kurtlar sofrası" deyip çekildi
Bir erkek sizi aramıyorsa...
Bir erkek sizi aramıyorsa...
Yorumlar