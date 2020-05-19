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Yaşlanmayı geciktirmek için neler yapılmalı her kremi kullanmayın!

Yaşlanmayı geciktirmenin yolları neler? Yaşamınızda yapacağınız ufak değişikliklerle erken yaşlanmayı durdurabilirsiniz. İşte yolları!

Yaşlanmayı geciktirmek için neler yapılmalı her kremi kullanmayın!
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Kırışıklıklar, lekeler, ince çizgiler gibi ciltteki erken yaşlanma belirtileri tüm kadınların korkulu rüyası. Daha genç gözükmek için çoğu kadın güzellik ürünlerine, estetik operasyonlara başvuruyor. Ancak tüm bunlara gerek kalmadan yaşlanmanın etkilerinden kendinizi koruyabilirsiniz. İşte yaşlılık belirtilerini önlemenin 6 yolu!

Gelişigüzel krem kullanmayın 

Nemlendirici, anti-aging, gözaltı kremleri gibi bir kozmetik ürün kullanacaksınız mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmalısınız. Annenizin, kardeşinizin ya da arkadaşınızın kremini kullanmayın, kozmetik mağazalarından gelişigüzel krem almayın.

Mutlaka güneş koruyucu kullanın

Cilt yaşlanmasının en büyük nedeni ne yazık ki güneştir. Bu nedenle cildinizi yaz kış güneşten korumaya özen göstermelisiniz. 

Uykunuzu düzene sokun

Düzenli uyku sağlıklı bir cildin olmazsa olmazıdır. Dinlenmiş cilt genellikle canlı ve parlak olur. Bu nedenle uyku düzeninize mutlaka dikkat etmelisiniz. Yeteri kadar uyumalı ve dinlenmiş olarak güne başlamalısınız. 

Sigaradan uzak durun

Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Peki sigaranın cilde olan zararlarını biliyor muyuz? Sigara ne yazık ki cildin elastikiyet kaybına neden oluyor ve cildin erken yaşlanmasına sebebiyet veriyor. Hem sağlığınız hem de cildiniz için mutlaka sigaraya bırakmalısınız. Sigarayı ne kadar çok içiyorsanız okadar zararlıdır ama tek bir sigara bile cildinizi yaşlandırmak için yeterli olacaktır. Eğer erken yaşlanmak istemiyorsanız sigarayı derhal bırakmalısınız. 

Cilt bakımınıza dikkat edin

Düzenli olarak cilt bakımı yağtırmaya özen gösterin. Fakat bunu yaptırrıken alelade bir yerde sakın yaptırmayın. Bu tarz bakımlar mutlaka doktor kontrolü altında yapılmalıdır. 

 

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