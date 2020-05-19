Mehmet Ali Erbil canlı yayına katılarak sevenlerine çağrı yaptı ben evdeyim siz de evde kalın!

Evinin banyosunda düştükten sonra yıllardır mücadele ettiği Kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden Mehmet Ali Erbil, uzun süre yoğun bakımda kalmıştı. Sevenlerini çok korkutan ünlü şovmen neyseki iyileşerek hastaneden taburcu olmuştu. Uzun süre sonra ilk kez bir canlı yayına katılan Erbil, sevenlerine çağrıda bulundu. Mali, "Ben evdeyim, siz de evde kalın. İyiyim çok şükür" diyerek hayranlarına seslendi.

''Ben evdeyim, siz de evde kalın''

Uzun süredir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez dostu Tolga Yüce'nin Instagram'daki Tek Hece adlı programın konuğu oldu. Canlı yayında konuşan Erbil, "Ben evdeyim, siz de evde kalın. İyiyim çok şükür" diyerek hayranlarına seslendi.

''Kendime gelmeme çok az kaldı''

Erbil, sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını da söyledi. Her geçen gün biraz daha iyi olduğunu ifade eden Erbil, "Kendime gelmeme çok az kaldı. Evde tedavim devam ediyor. Güzel günler gelecek. Sevenlerimden evde kalmalarını istiyorum. Ben evde kalıyorum sizde evde kalın" şeklinde konuştu. Yakın dostu sanatçı Ercan Avşar ve Ümit Okur'un da yayını izlediğini gören Erbil, arkadaşlarına takılarak "Aman hiç eksik kalmayın. Bunları yayına alma" diyerek sevenlerini güldürdü.

Kaynak: Snob magazin