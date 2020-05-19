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İpek Tanrıyar kimdir hamilelikte kilo almadığını söyleyenlere ateş püskürdü!

Hamileliğinin 8. ayını bitirmekte olan oyuncu İpek Tanrıyar, 2. Sayfa programında kilo almadığını söyleyen takipçilerine ateş püskürdü.

İpek Tanrıyar kimdir hamilelikte kilo almadığını söyleyenlere ateş püskürdü!
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Geçtiğimiz yıl sevgilisi Murat Evler ile  dünyaevine giren İpek Tanrıyar şimdilerde 8.5 aylık hamile. Geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına bağlanarak hamileliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Tanrıyar, hamilelik süresince kilo almadığını düşünen takipçilerine ateş püskürdü. Tanrıyar, Neymiş; bebeğimi aç bırakıyormuşum. Hiç alakası yok'' diyerek sert çıkıştı. 

''Neymiş bebeğimi aç bırakıyormuşum'' 

“Kısmetse doğum 1 Temmuz'da. Virüs nedeniyle doktor kontrolü dışında evden çıkmıyorum. Eşim bebeğimizin gazını çıkarsa razıyım. Sosyal medyada zayıf olduğumu düşünenler sataşıyor. Neymiş; bebeğimi aç bırakıyormuşum. Hiç alakası yok. Ben 12 kilo aldım, Aras da 2 kilo 400 gram. Üstelik benim zayıflığım genetik. Aras bize sürpriz oldu, beklemediğimiz bir anda geldi. Allah bize hediye etti. Bu süreçte Murat ile birbirimize daha çok bağlandık” diye konuştu.

İpek Tanrıyar kimdir hamilelikte kilo almadığını söyleyenlere ateş püskürdü!

İpek Tanrıyar kimdir? 

İpek Tanrıyar, ( 25 Ekim 1980, İstanbul) Türk oyuncu ve manken. 1980 Doğumlu, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oyuncu ve manken. 2002 Yılında Brindar Adlı Bir Filmde Oynadı. Milano'da Bir Türk'ün Sahibi Olduğu Mankenlik Ajansinda Çalıştı. Daha Sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri Gibi Çeşitli Dizilerde Rol Aldı.

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