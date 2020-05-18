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İzmir bomba tatlısı nasıl yapılır mest eden lezzet!

Son dönemin popüler tatlısı İzmir bombayı evde kendiniz denemeye ne dersiniz? Muhteşem tadıyla İzmir bomba tatlısı tarifi içeriğimizde!

İzmir bomba tatlısı nasıl yapılır mest eden lezzet!
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İçi çikolata dolgulu, dışında enfes hamuruyla İzmir bomba tatlısı, son dönemin en sevilen tatlılarından biri. İzmir'e özgü bomba tatlısı, ağızda dağılan yapısıyla tatlı krizinize anında son verecek. Vazgeçilmeziniz olacak bu harika tatlıyı pastaneden almanıza gerek kalmadan evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Şimdi malzemeleri hazırlayalım ve İzmir bomba tatlısını yapmaya koyulalım!

İzmir bomba tatlısı tarifi

Malzemeler;

2 yemek kaşığı tereyağı
1 kahve fincanı sıvıyağ
3 kaşık yoğurt
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
5 su bardağı un 

İçi için;

1 kavanoz kakaolu fındık kreması

İzmir bomba tatlısı yapılışı:

Derin bir kapta tereyağı ile sıvıyağı koyup yoğurtla karıştırın. Ardından kabartma tozu ve unu eleyerek koyup yoğurun. Hamurdan küçük bezeler koparıp merdane ile açın. Aralarına fındık kreması sürüp hamuru kapatarak yuvarlak haline getirin. Yuvarladığınız hamurları yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10 dakika pişirin. Üzeri hafif pembeleşecek. Damak tadına göre sıcak ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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