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Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek verdi!

Fenomen Selin Ciğerci, rahatsızlığından dolayı çocuk sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e destek verdi.

Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek verdi!
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2011 yılında eski basketbolcu Burak Gacemer ile evlenen model Larissa Gacemer, takipçilerinin "Neden çocuk yapmıyorsun" sorusuna verdiği cevapla magazin gündemine bomba gibi düştü. Gacamer, doğuştan gelen bir hastalığı olduğu için çocuk sahibi olamadığını söyleyince sosyal medya adeta ayağa kalktı. Birçok ünlü isim Larissa Gacamer'e destek verdi. O isimlerden biri de cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'den geld. 

''Çocuğum olmuyor'' 

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz? Neden çocuk yok. gibi sorular soruyorsunuz. Bende doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim" dedi.

''Doğurmakla anne olunmaz''

Videosuyla kısa sürede gündem olan Larissa Gacemer'e ünlü isimlerden destek geldi. Gacemer'e bir destek de cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdiği için çocuk sahibi olamayan Selin Ciğerci'den geldi. Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Ciğerci, "Seni en iyi anlayabilen asla anne olamayacak bir kadınım. Doğurmakla anne olunmaz biliyorsun. Belki ilerde beraber çocuk evlat ediniriz olmaz mı? Kimin ne dediğini düşünme prenses biz önümüze bakalım" dedi.

En güzel destek eşinden geldi 

Larissa Gacemer'e en güzel destek ise eşi Burak Gacemer'den geldi. Gacemer, eşinin videosunun altına "Sen bana yetersin" yorumunu yaptı. Burak Gacemer'in yorumu takipçilerinden de tam not aldı.

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