Grup Hepsi barıştı mı Cemre Kemer'den olay Gülçin Ergül paylaşımı!

2004 yılında kurulan Hepsi grubu bir döneme damga vurmuştu. Oynadıkları gençlik dizisi ve şarkılarıyla oldukça adından bahsettiren gruba bir süre sonra nazar değimş ve yollarına ayrı devam etmeye karar vermişlerdi. 4 kişiden oluşan grup Gülçin’in ayrılmasının ardından dağılmış ve grup üyeleri Gülçin Ergül’e cephe almıştı. Şimdilerde ise Hepsi üyelerinin barıştıkları iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da Grup Hepsi en çok konuşulan konular arasına girdi.

Grup hepsi barıştı mı?

Geçtiğimiz günlerde Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı sosyal medyadan karşılıklı takipleşmeye başlamıştı. Cemre Kemer'in sosyal medya hesabından Gülçin ile olan mesajlaşmasını paylaşıp, “İyi günler dileriz” notunu düşmesi grup üyelerinin aralarındaki buzları erittiği iddialarını oldukça güçlendirmişti. Grup üyelerinin bu konu hakkında açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

İşte o paylaşım...