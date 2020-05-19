Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir kimdir son hali görenleri şaşırttı

ATV'de yayınlanan ve bir döneme damga vuran efsane dizi Alemin Kralı'nda Oben karakterine can veren Birsu Demir'in değişimi şaşırttı. Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı dizideki başarısıyla adından söz ettiren oyuncunun son hali görenleri şoke etti.

Fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor

Oben karakteriyle tanınan Birsu Demir son haliyle sosyal medyayı salladı. 9 yılda inanılmaz bir değişim yaşayan Demir Instagram pozlarıyla olay oldu. Fotoğrafları beğeni rekoru kırıyor.

Birsu Demir kimdir?

İstanbul'da dünyaya gelen genç oyuncu ilköğretim eğitiminden sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro üzerine eğitim almaya başladı. Çok ufak yaşlardan bu yana kamera karşısına yer alan başarılı oyuncu, ilk kez Büyük Buluşma isimli dizi ile ekran karşısına geçti. Günümüze ise Son Çıkış isimli dizide Kevser karakterini canlandırmaktadır.Genç oyuncu 2006'da Bir Demet Tiyatro isimi dizide Ayça karakterini canlandırdı. Dizi, Mükremin Çıtır ve ailesinin yaşadıklarını komik bir şekilde anlatıyor. Dizinin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Zerrin Sümer, Altan Erkekli, Deniz Özerman ve Erdal Tosun yer aldı. 2007'de O..Çocukları isimli filmde Suelin karakterini canlandırdı. Film, 1980'li yıllarda çocukların emanet edilidği bir evde yaşananları, dramatik ve komik bir şekilde anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Özgü Namal, Sarp Apak, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Sezin Akbaşoğulları ve Mahir İpek yer aldı. Birsu Demir 2010'da Alemin Kıralı isimli dizide Oben karakterini canlandırdı. Dizi, kayınpederinin ölümünden sonra baldızları ve kayınvalidesine bakma sözü veren Aslan isimli bir adamın yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde Şafak Sezer, Zeynep Gülmez, Oya Başar ve Evrim Akın yer aldı. Genç oyuncu 2015'te ise Son Çıkış isimli dizide Kevser karakterini canlandırdı. Dizi, hayatları kötü alışkanlıkları nedeniyle içinden çıkılmaz bir hal alan bir grup gencin yaşadıklarını ve gençlere yardım etmek isteyenlerin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Furkan Palalı, Sultan Ulutaş, Tolga Güleç, Dolunay Soysert, Deniz Barut ve Orçun Koray Kaygusuz yer aldı.