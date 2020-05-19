Ramazan Bayramı'nda hangi tatlıları yemek gerekir çocukların beslenmesine dikkat

11 ayın sultanı Ramazan'ın bitmesine günler kala herkes bayram için hazırlıklar da başladı.Koronovirüs nedeniyle bu bayram herkes evde kalacak. Evdeyken hazırlanıp tüketilen tatlılar ise aşırı dikkat etmek gerekiyor. Aşırı şeker tüketimi ile çocuklar şeker hastalığı ile karşı karşıya kalma tehlikesi yaşıyor. İşte çocukların bayramda nasıl beslenmesi gerektiği hakkında fikirler...

Hafif bir kahvaltı şart

Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sinem Ece Çaparoğlu, anne ve babalara önemli uyarılarda bulundu. Gün içerisinde sürekli bir ikram halinde olunacağı için, sabah kahvaltısında hafif beslenmede fayda var. Kahvaltıda doğal besinleri tüketmek hafif beslenmenin en kolay yoludur. Yani; bir yumurta ya da peynir yanında mevsimine uygun yeşillikler domates, salatalık ve tam buğday ekmeği tüm bireyler için yeterli ve doyurucu olacaktır. Kısacası kızartma, börek ve poğaça gibi glisemik indeksi yüksek beyaz un ve yağ içeren besinlerden uzak durmamız doğal beslenme için yeterlidir.

Hazır tatlılara aman dikkat!

Diğer dikkat etmemiz gereken en önemli nokta; nasıl ve ne zaman tatlı tüketeceğimizdir. Hazır tatlılar, tabaklarda gördüğümüz anda elememiz gereken ilk lezzetimiz olmalıdır. Çünkü çocuk beslenmesinde kesinlikle glikoz-fruktoz şurubunun yeri yoktur.Aynı zamanda paketli şekerlerde içerisinde bulunan renklendiriciler ve lezzetini arttırmak amacıyla eklenen katkı maddeleri yüzünden tüketilmemesi gereken bir diğer tatlı türüdür. Ayrıca öğün aralarında sürekli çocukların şeker tüketmesi, ana öğünlerde iştahsızlığa neden olacağı için tüketmeleri gereken besleyiciliği yüksek besinleri tüketmemelerine sebep olur. Bu yüzden gün içindeki beslenme planında bu önemli noktaya dikkat edilmesi gerekir.

Dondurma kurtarıcınız olabilir

Tatlı tercihi olarak ev yapımı sütlü tatlılar ve dondurmalar porsiyon ve adet kontrolüyle ebeveynlerin işini kolaylaştırabilir. Çocukların dondurmalara düşkünlüğü hepimizce malumdur. İşte bu düşkünlük bayramlarda şerbetli tatlılar yerine bizim için sığınabileceğimiz daha sağlıklı bir liman sunmaktadır, tabii arkasından bir bardak ılık su içmek şartıyla.

Yemeğin yanında yoğurt yedirmeye özen gösterin

Gün batımıyla beraber hamur işlerine ve tatlılara son vermek günü kurtarmamızın en önemli anahtarı olacaktır hepimiz için. Tüm gün çocuklarımızın tükettiği şekerli gıdalarla mücadele etmek zorunda kalan mide bağırsaklarına yardımcı olması için akşam yemeğinde lif açısından zengin olan sebze yemeklerinin yanında bir kase yoğurt tüketilmesi doğru seçenek olacaktır. Gün içerisinde de elimizden geldiğince çocuğumuzun fiziksel aktivitesine destek olmayı başarabilirsek, sağlık açısından doğru yönetilmiş bir bayram geçirmiş oluruz.