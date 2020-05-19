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Moringa çayı faydaları neler kan şekerini ve kolesterolü düşürüyor!

Sağlığa olan faydalarıyla Hindistan'dan tüm dünyaya yayılan moringa çayı, şekeri ve kolesterolü düzenleyen mucizevi bir bitki. İşte moringa çayının faydaları!

Moringa çayı faydaları neler kan şekerini ve kolesterolü düşürüyor!
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Ana yurdu Hindistan olan moringa çayı ülkemizde pek bilinmese de insan sağlığına faydalı doğal kaynaklar arasında yer alıyor. Moringa yaprağı, zengin bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır. Önemli miktarda A, C ve E vitamini içerir. Ayrıca moringa kalsiyum, potasyum ve protein bakımından da zengindir. Moringa çayı bu özellikleriyle kan şekeri ve yüksek kolesterolün düşürülmesinde birebirdir. İşte moringa çayının hiç duymadığınız faydaları!

Kolesterolü düşürür

Moringa yaprağı tozu, vücut glikoz seviyelerini düşürmede ve diyabetik hastalardaki hücre hasarını azaltmada etkilidir. Düzenli kullanımda kan şekerini ve kolesterolü düşürdüğü gözlenmiştir.

Kalp hastalıklarını önler

Kan kolesterol düzeyini düşürdüğünden kalp hastalıkları ve damar sertliğine karşı koruma sağlar.

Antioksidan zengini

Moringa yapraklarında, çiçeklerinde ve tohumlarında flavonoidler, polifenoller ve askorbik asit adı verilen antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, hücre hasarı ve iltihabi durumlarla savaşan moleküllerdir. Bir çalışmada yapraktan elde edilen besin takviyesinin  çiçek ve tohumlara göre daha yüksek antioksidan özellikler barındırdığı tespit edilmiştir.

Tokluk hissi veriyor, zayıflamaya yardımcı oluyor

Metabolizmayı hızlandır ve vücutta yağ depolanmasını engeller. Ayrıca tokluk hissi de verir. Böylece sağlıklı zayıflama için faydalıdır.

Cildin genç kalmasını sağlıyor

Moringa yaprağı, doğal bir anti-aging yani yaşlanma karşıtı üründür. Düzenli olarak moringa çayı içenlerde cildin yaşlanması yavaşlar. Bu kişiler, daha güzel ve genç bir cilde sahip olurlar. Çayın olumlu etkileri saç ve tırnakta da gözle görülür şekilde fark edilir. Moringa tozu cilt maskesi şeklinde de kullanılabilir.

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