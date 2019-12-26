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Deniz yosunu neye iyi gelir tümör oluşumunu engelliyor!

Çoğumuzun daha önce tatmadığı deniz yosunu vücuda inanılmaz faydalar sağlıyor. Beyinde tümör oluşumunu engelliyor. İşte yosunun bilinmeyen faydaları!

Deniz yosunu neye iyi gelir tümör oluşumunu engelliyor!
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Pek çoğumuzun daha önce tatmadığı deniz yosunu görünümüyle de bize pek iştah açıcı bir besin olarak gelmeyebilir. Ancak deniz yosununun faydaları göz önünde bulundurulduğunda bu mucize besine mutfaklarımızda yer açmalıyız. Deniz yosunu proteinden zengin yapısı, antioksidan deposu olması sebebiyle vücuda oldukça faydalalı. İşte deniz yosununun hiç duymadığınız faydaları!

Tümörü önler 

Yosunda bulunan fucoidinlerin aynı zamanda akciğer kanseri, melanom adı verilen cilt kanseri, lenfoma ve meme kanseri gibi kanser türlerini önlediği araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Protein zengini

Vücudumuz sağlıklı bir metabolizma, yeni hücre ve dokuların üretimi, güçlü bir bağışıklık sistemi için yeterli oranda proteine ihtiyaç duyar. Çoğu deniz yosunu türleri, kolay sindirilen faydalı proteinler bakımından zengindir.

Yaşlanma karşıtı 

Deniz yosunu, yaşlanmayı ve hastalıkları tetikleyen serbest radikallerle savaşan doğal antioksidanlar bakımından zengindir.

Doğal antiviral bileşenler içerir 

Son araştırmalara göre yosunda bulunan fucoidan adı olarak bilinen doğal antiviral bileşenler uçuğa neden olan herpes virüsü, çocuk felci virüsü, üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüsler ve hatta HIV gibi pek çok virüse karşı etkilidir.

Doğal anti-inflamatuar

İnflamasyon; eklem iltihabı, kanser, şeker hastalığı, kalp hastalıkları ve diğer pek çok yaygın görülen hastalığın sebebidir. Pek çok yosunda bulunan fucoidinler inflamasyonu önleyerek bu hastalıklara duvar örer.

Eklem kireçlenmelerini azaltıyor

Kireçlenme problemi olan 122 kişinin katılımıyla gerçekleşen bir araştırmada, 12 hafta boyunca fucoidin içeren besinlerin tüketiminin diz eklemlerinde kireçlenmeyi %30'a kadar azalttığı görülmüştür.

Kilo vermede etkili

Yosunda bolca bulunan kompleks karbonhidratlar, protein ve mineraller kilo vermede de etkilidir. Besin değerinin yanı sıra kalori değeri de düşük olduğu için kilo vermek isteyenler için ideal bir besin yosun.

Kalp hastalıklarına faydalıdır 

Pıhtılaşmayı önleyen bileşenleri ile yosun, felç ve kalp hastalıklarına çare oluyor. Ayrıca içeriğindeki alginatlar ile kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Fucoidinler ise kan sulandırıcı etkisiyle, yan etkileri olan ilaçlara bir alternatif olabilir.

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