search menu
search
close

Acı biberin faydaları neler nezle ve soğuk algınlığını önlüyor!

C vitamini ve antioksidan kaynağı acı biber bağışıklık sistemini güçlendirerek nezle ve soğuk algınlığına kalkan oluyor. İşte acı biberin bilinmeyen faydaları!

Acı biberin faydaları neler nezle ve soğuk algınlığını önlüyor!
-A A+

Acı biber, çok güçlü bir antioksidan, C vitamini kaynağı. Ayrıca içerdiği kalsiyum, potasyum ve vitaminlerle sağlığa oldukça faydalı bir besin. Acı biber vücutta depolanarak A vitaminine dönüşen betakaroten ihtiyacını karşılıyor. Bunun yanında nezle ve soğuk algınlığına yakalanmanızı önler. İşte acı biberin daha önce duymadığınız faydaları!

Betakaroten ihtiyacını karşılıyor

Günde sadece 1 kez yediğiniz acı biberle vücudunuzun betakaroten ihtiyacını tek bir besinle sağlamanız mümkün. C vitamini açısından zengin olan acı biber vücudun dayanıklılığını arttırarak gribe karşı vücudunuzu koruma altına alır.

Nezle ve soğuk algınlığından koruyor

Kan dolaşımını hızlandırır. İçerisindeki C vitamini ve antioksidanlarla grip mikrobunu yok ederek nezle ve soğuk algınlığına yakalanmanıza engel olur. 

Ağrı kesici etki

Doğal maddesi capsaicin olan acı biber ağza değdirildiği anda yakıcı bir his uyandırır. Bu his sayesinde sinirler yumuşayarak beyinde endorfin salgılar. Beyin bölgesinde salgılanan endorfin vücutta ağrı kesici etkisi oluşturur.

Kötü kolesterolü düşürür

Son yapılan araştırmalarda acı biberin yenmesi sonucunda trigliseritlerin düşmesi gözlenmiş bunun sonucunda da kötü kolesterolde azalma görülmüştür. Acı biber kolesterolü düşürmede de en önemli besinlerden biri.

Kansere karşı etkili

İçerisinde C vitamini, betakaroten ve antioksidan bulunmasından vücudu kansere ve kalp krizi riskine karşı korur. Kanserli hücrelerin öldürülmesini sağlar yani doğal bir kemoterapi görevi görür. Dolaşımın hızlanmasında etkili olan acı biber felç geçirme riskini en aza indiriyor.

Ülseri tedavi ediyor

Midedeki mikropların ölmesinde etkili olan acı biber mide rahatsızlıklarında en çok görülen ülserin ilerlemesini önler.

Zayıflamaya yardımcı

İştah açıcı olarak çok tercih edilmese de acı biber iyi bir zayıflatıcıdır. Kabızlık sorununun önlenmesinde etkili olan acı biber aynı zamanda metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Yağ yakma özelliği sayesinde kolay zayıflamaya yardımcı olur.

Balgam söktürücü

Solunum zorluğu yaşayanlarda etkili olan acı biber, balgam söktürür ve kronik bronşit rahatsızlıklarında etkilidir.

Sindirimi kolaylaştırır

Sindirim salgısını arttıran acı biber iştah açması sayesinde sindirim daha rahat olmasını sağlar. Lif açısından zengin olan acı biberden günde 1 tane yiyerek kabızlık sorununuzu önleyebilirsiniz. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

Acı biberi aşırı tüketmemekte fayda var

Fazla tüketildiğinde hemeroid rahatsızlıklarında zorlanmayı tetikleyebilir. Ülser sorunu bulunanlar aşırı acı biber tüketmemeliler. Acı biber yiyenlerde sinirlilik bir nebze daha fazladır.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Romatizma tedavisine birebir! Romatizma tedavisine birebir!
Sağlık
Karaciğeri koruyan mucize besin! Karaciğeri koruyan mucize besin!
Organik
En Güncel Galeriler
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Kim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali şoke etti
Kim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali şoke etti
Ünlü modelden şoke eden itiraf!
Ünlü modelden şoke eden itiraf!
Havuzda çıplak poz verdi! 55'lik güzelden olay cinsel ilişki itirafı!
Havuzda çıplak poz verdi! 55'lik güzelden olay cinsel ilişki itirafı!
Kardashian işi iyice abarttı! Bu sefer de köpeğine estetik yaptırdı!
Kardashian işi iyice abarttı! Bu sefer de köpeğine estetik yaptırdı!
Mucize Doktor'un Nazlı'sı ünlü oyuncuya benzerliğiyle şaşırttı!
Mucize Doktor'un Nazlı'sı ünlü oyuncuya benzerliğiyle şaşırttı!
Önceki Haberler
Önce takipçisine küfretti! Sonra ''acımadınız'' diyerek öfke kustu!
Önce takipçisine küfretti! Sonra ''acımadınız'' diyerek öfke kustu!
Ünlü şarkıcının 18 yaş küçük sevgilisiyle olan pozu olay oldu!
Ünlü şarkıcının 18 yaş küçük sevgilisiyle olan pozu olay oldu!
Aleyna arkasından el hareketi yapan Sandal hakkında ilk kez konuştu!
Aleyna arkasından el hareketi yapan Sandal hakkında ilk kez konuştu!
Ünlü modelin yatak pozu nefes kesti!
Ünlü modelin yatak pozu nefes kesti!
Üstsüz noel paylaşımı olay sosyal medyayı karıştırdı!
Üstsüz noel paylaşımı olay sosyal medyayı karıştırdı!
''No makeup'' akımını tiye aldı! Son paylaşımına beğeni yağdı!
''No makeup'' akımını tiye aldı! Son paylaşımına beğeni yağdı!
Düzenli su içmek bakın nelere iyi geliyor!
Düzenli su içmek bakın nelere iyi geliyor!
Sırt ağrınızın sebebi bu hastalık olabilir!
Sırt ağrınızın sebebi bu hastalık olabilir!
Yorumlar