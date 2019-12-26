Elmanın faydaları neler romatizmayı tedavi ediyor!

Pek çok çeşidi bulunan ve kırmızı, sarı ve yeşil gibi renklere sahip olan en sevilen meyvelerden biri elma. Mucize yiyecek olarak adlandırılan elmayı bu kadar özel yapan içerdiği başta A, E, B6, C, K, B1, B2 vitaminleri ve sağlığa olan faydaları. Elmanın sağlığa yararları arasında kalp, mide ve karaciğer rahatsızlıklarının, safra taşlarının, kabızlığın, aneminin ve diyabetin önlenmesi sayılabilir. Ayrıca romatizma, göz bozuklukları, çeşitli kanserler, gut ve Alzheimer ve Parkinson hastalığına yakalanma riskinizi de azaltırlar. İşte elmanın bilmediğiniz yararları!

Romantizmayı tedavi ediyor

Elmada bulunan kaempferol, kuersetin ve myricetin gibi bileşikler, artrit ve gut gibi inflamatuar durumları azaltmada yarar sağlıyor. Romatizmadan muzdarip insanlar elmayı iyileşme sürecine yardımcı bir tedavi yöntemi olarak kullanabilirler.

Sindirimi kolaylaştırır

Elmalar, lif bakımından zengin olduğundan, sindirim sürecine yardımcı olur. Düzenli elma tüketimi, düzgün bağırsak hareketleri ve kabızlık, ishal, irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve diğer mide rahatsızlıklarının önlenmesini sağlar. Lif aynı zamanda besinlerin etkin bir şekilde emilimini sağlamak için mide ve sindirim sularının salınımını uyarır.

Kanseri önlüyor

Elmalar özellikle meme ve kolon kanseri gibi çeşitli kanser türlerini tedavi etmede başarı sağlamıştır. Bununla birlikte, en önemli keşifler akciğer kanseri ile ilgili olmuştur. Elma, akciğer kanserini azaltmada ve yayılmasını yavaşlatmada belirgin ve inkar edilemez bir etki göstermektedir.

İnmeyi önler

Çalışmalar, düzenli elma tüketmenin hem erkeklerde hem de kadınlarda trombotik inme riskini azalttığını göstermiştir.

Anemi tedavisinde

Elmalar, zengin bir demir kaynağı oldukları için anemi tedavisinde yararlıdır. Vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırarak, sadece anemi oluşumunu engellemekle kalmaz, aynı zamanda temel organların oksijen almasını da sağlar. Bu da kan dolaşımının ve organların düzgün çalışmasına neden olur.

Bağışıklık sistemini destekler

C vitamini, antioksidan bileşikler ve protein açısından zengin olan elmalar zayıflığın önlenmesinde, bağışıklığın artmasında ve kas kütlesinin geliştirilmesinde önemli rol oynar. Kilo almak istiyorsanız, elma günlük diyetinizin bir parçası olmalıdır. Ayrıca vücudun detoksifiye edilmesine ve genel sağlığın iyileştirilmesine yardımcı olurlar.

Diyabeti kontrol altında tutar

Kan şekeri kontrolü, diyabet hastaları için önemlidir ve elmadaki polifenoller, doğrudan vücut tarafından karbonhidrat alımını azaltır. Bu da, kan dolaşımında meydana gelen kan şekeri seviyelerindeki dalgalanmayı önleyerek, diyabetin kontrol altında tutulmasını sağlar. Polifenoller ayrıca sindirim sistemimizde glikoz emilimini azaltır ve kan şekeri seviyesini kontrol altında tutmak için gerekli olan pankreasımızdan insülin salınımını uyarır. Son olarak, polifenoller vücuttaki hücreler üzerindeki insülin reseptörlerini uyarır, bu da şekerin kan dolaşımından atılmasını hızlandırır.

Diş temizliğine birebir

Elma yemek hem dişlerin hem de diş etlerinin temizlenmesine yardımcı olur. Elma yediğinizde, içindeki lif dişleri temizlerken, bu meyvenin antibakteriyel özellikleri bakteri ve virüslerin vücudu enfekte etmesinden korur. Elmalar ayrıca, bakterilerin ağzınızda çoğalmasını ve büyümesini azaltan tükürük salgısını (alkali bir bileşik) da uyarır.

Alzheimerın önlenmesi

Elmada bulunan bütün besin maddelerinin antioksidan etkileri, beyin dejenerasyonuna neden olan serbest radikalleri azaltarak, Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olur. Parkinson hastalığı açısından elma, dopamin üreten sinir hücrelerinin yavaş yavaş bozulmasını engeller ki bu da hastalığın temel nedenidir.

Beyin sağlığını artırmak

Elma beyindeki asetilkolin miktarını artırır. Asetilkolin de konsantrasyon, problem çözme ve hafızayı iyileştirmede faydalıdır.

Astım tedavisi

Elmalar muazzam bir anti-inflamatuar olarak, astım için diğer doğal tedaviler arasında en göze çarpandır. Elma kabuğunda bulunan bir flavonoid olan kersetin, iltihabı azaltmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarar.

Kalp hastalıkları önleme

Elma kalp krizi ve çeşitli kalp rahatsızlıkları riskini azaltmaya yardımcı olur. Elmanın antioksidan özelliği, lipit peroksidasyon adı verilen yağların oksidasyonunu azaltır. Aynı zamanda, kan damarlarında bulunan çeşitli yağları nötralize eder. Flavonoid kuersetin kan damarlarındaki inflamasyonu azaltır. Polifenol epikateşin ise vücuttaki kan basıncını düşürür.

Düşük kolesterol

Elmalarda bulunan çözünebilir lif, vücuttaki kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olarak, kardiyovasküler hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması haline getirir. Her gün elma tüketerek LDL (kötü) kolesterolde % 23'lük bir düşüş ve sadece altı ayda HDL (iyi) kolesterolde % 4'lük bir artış olur.

Görme kabiliyetini geliştirir

Elmadaki makula dejenerasyonu, katarakt ve glokom gibi göz hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca gözleri daha da güçlendirir, görme keskinliğini artırır ve gece körlüğünün tedavisinde yardımcı olurlar. Elmalar, serbest radikallerin gözlere olan etkisini azaltan ve çeşitli sorunları önleyen flavonoid bileşikler ve antioksidan filokütinler açısından zengindir.

Cilt bakımı

Elmalardaki güçlü antioksidanlar, erken yaşlanma, kırışıklıklar, yaşlılık lekeleri ve diğer yaşla ilişkili durumlarla doğrudan bağlantılı serbest radikallerin zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Elma ve bal veya elma ve sütten yapılan maskeler, topikal olarak uygulandığında cildin parlaklığını ve ışıltısını arttırır.