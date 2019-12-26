Takipçisine küfür ettiği için eleştirilen Damla Ersubaşı'ndan açıkla bana acımadınız!

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, ikinci bebeğine hamileyken eşinin ihanetiyle sarsıldı. Hamileliğinin son günlerde eşinin bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkan oyuncu, evliliğine ikinci şansı verdi. Bunun üzerine eleştiri yağmuruna tutulan Ersubaşı, kendisini yaptığı açıklamayla savundu. Damla Ersubaşı, ''Herkes dönsün kendine baksın önce sonra hakaret etme hakkı bulsun kendinde!" diyerek kendisini savundu.

Takipçisine küfür etmişti

Damla Ersubaşı'da sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde takipçisine ettiği küfürle gündeme gelmişti. Takipçisinin mesajına, "Senin yedi sülaleni s.... bende Damla değilim, bunu sakın unutma" yanıtını vermişti. Ersubaşı'nın bu mesajı sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı.

''Herkes uslubunun karşılığını alır''



Art arda gelen eleştirilerin ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Subaşı, "Hamileydim acımadınız... Lohusaydım acımadınız... Sizi hiç ilgilendirmeyen bir konuda siz benim evliliğim hakkında yorum yapma hakkına sahipseniz, eşime her türlü hakareti etme hakkına küfür etme hakkına sahipsiniz... Hamile bir kadının psikolojisini alt üst etme hakkına sahipsiniz ama konuştuğunuz dilden benim size cevap verme hakkım yok! Kusura bakmayın herkes üslubunun karşılığını alır... Herkes dönsün kendine baksın önce sonra hakaret etme hakkı bulsun kendinde!" dedi.