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Gizem Karaca'nın küvet pozu sosyal medyada gündem oldu!

Güzel oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabından bir çekim için parlak mayosuyla küvette poz verdiği anları paylaştı. Paylaşımına beğeni yağdı.

Gizem Karaca'nın küvet pozu sosyal medyada gündem oldu!
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Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu Gizem Karaca, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Karaca, son paylaşımıyla takipçilerini mest etti. Ünlü fotoğrafçı Cem Talu'ya poz veren oyuncu, küvet pozunu da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Takipçilerinden tam not aldı 

Instagram hesabından 2,3 milyon takipçisi bulunan Gizem Karaca, masal gibi bir çekim yaptıklarını belirtirken, küvetteki iddialı pozuyla takipçilerinden tam not aldı. Ünlü oyuncu paylaşımına, "Sabırsızlıkla beklediğim özel çekimimden ilk kare Cem Talu farkı, emeği geçen herkese çok teşekkürler! Masal gibi bir çekim oldu" notunu düştü. 

Gizem Karaca'nın küvet pozu sosyal medyada gündem oldu!

Beğeni ve yorum yağdı

Oyuncunun fotoğrafına kısa sürede beğeni yağarken takipçileri iltifat yağdırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı fotoğrafa kalp emojisi koyarken bazı sosyal medya kullanıcıları da "Çok güzel", "Güzeller güzelim", "Sen harikasın" ve "Hayatın ışığı sönse senin ışığın sönmez" gibi yorumlar yaptı.

 

 

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