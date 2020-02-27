Tavuklu arpa şehriye salatası nasıl yapılır leziz mi leziz!

Pilav ve çorbaya lezzet veren şehriyeyi salatalarda denediniz mi bilmiyoruz. Ancak bu salata tarifi sizi mest edecek. Sos ve şehriyeyle harmanlanmış enfes salatası, tavuğun verdiği tatla eşsiz bir harmoni oluşturan bu lezzeti yemeye doyamayacaksınız. Gün sofralarınıza renk katacak tavuklu arpa şehriye salatasını mutlaka denemenizi öneriyoruz. İşte tavuklu şehriye salatası tarifi...

Malzemeler:

2 su bardağı arpa şehriye

4 su bardağı sıcak su

2 çay bardağı zeytin yağı

Tuz karabiber

Bir parça tavuk göğsü

3 kapya biber (küçük boy)

1 kutu mısır konservesi , 3 salatalık turşusu

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

Yarım bağ maydanoz

Yarım bağ dereotu

5 dal yeşil soğan , limon suyu

Yarım çay bardağı sirke

Şehriye salatası nasıl yapılır?

2 su bardağı şehriye 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile kavrulur. 4 su bardağı sıcak su ve tuz eklenir. Kısık ateşte suyu çekene kadar pişirilir ve demleme ye bırakılır. Ara ara karıştırılır ki yapışmasın. Haşlanmış tavuk göğsü didilir ve karabiber serpilerek tavada hafif kızartılır. Sebzeler ince ince doğranır hepsi karıştırılır. Kalan zeytinyağı limon ve sirke ile karıştırılır. Afiyet olsun...