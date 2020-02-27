Evin kokusu nasıl değişir elma dilimleri ve tarçın çubukları kullanın!

Evdeki rutubet, ağır yemek kokuları evinizin kötü kokmasına neden olur. Kötü kokuları kısa sürede giderecek doğal yöntemler deneyebilirsiniz. Elma dilimleri ve tarçın çubuklarını kaynatmak bu yöntemlerden biri. İşte evinizde hoş kokular yayacak 9 doğal yöntem!

Vanilya özü

Vanilya özü sadece tatlılarda değil aynı zamanda evinizde de tatlı bir koku yaratmak için mükemmel bir alternatiftir. Vanilya özüne biraz sünger batırın ve ılık bir kaseye koyun. Böylece kötü kokular dağılacaktır.

Elma dilimleri ve tarçın çubukları

Esansiyel yağ kullanmak istemiyorsanız, mutfağınızın ya da salonunuzun güzel kokmasını sağlamanın bir başka yolu da elmayı ve tarçın çubuklarında. Su koyduğunuz tencerede elma ve tarçın çubuklarını kaynatın. Bu karışımın yanmadığından emin olmak için sürekli kontrol etmeniz şart.

Yulaf

Evinizin kötü koktuğunu düşünüyorsanız, kontrol etmeniz gereken ilk yer buzdolabı veya çöp kutusudur. Bunun için bir kaseye biraz yulaf koyun ve kaseyi buzdolabına koyun ya da kokuyu emmek için doğrudan mutfağa yerleştirin. Yulaf kimyasal içermediği için etkili ve çok güvenlidir.

Yumuşatıcı

Yumuşatıcıyı sadece çamaşırlarda kullanmak yerine evde de kullanmak için daha birçok yöntemi vardır. Bunun için bi ölçek yumuşatıcıyı alın ve kaynar suya koyun. Koku su ile buharlaşacak ve tüm evinize yayılacaktır. Bu kokunun içine başka bir şey eklemek isterseniz tarçın veya karanfil tercih edebilirsiniz.

Uçucu yağlar

Kanıtlanmış bir diğer yöntem de esansiyel yağlar kullanmaktır. İstediğiniz koku da bir uçucu yağı bir suda kaynatabilir, doğrudan kumaşın üzerinedamlatabilir, difüzörlere koyabilir veya nemlendiricilere ekleyebilirsiniz. Bunun için greyfurt, limon ve portakal gibi uçucu yağları kullanabilirsiniz. Dilerseniz nane veya okaliptüste tercih edebilirsiniz.

Soğuk ampul üzerine parfüm sıkın

Bu yöntem size korkutucu gelebilir ancak mükemmel işe yarar. Soğuk bir ampul üzerine biraz ev parfümünden püskürtün ve ampul ısındığında kokuyu her yere yayacaktır.

Limon

Limon, harika bir doğal koku giderici ve temizleyici olarak bilinir. Limon sadece evinize keskin bir koku vermekle kalmaz, aynı zamanda zeminler, sayaçlar ve ahşap mobilyalar için güvenli ve etkili bir temizleyicidir.

Karbonat

Karbonat, evde en çok bilinen, çok amaçlı ürünlerden biridir. Diğer özellikler arasında karbonat kokuları nötralize eder ve halı ve kilimlerdeki kokuları giderir. Lekeli bölgeye biraz karbonat sürüp, vakumlayabilirsiniz.

Koku giderici mum

Her zaman kullanabileceğiniz ve pratik seçeneklerden biri de kokulu mumdur. Hem sıcak bir ortam yaratacak hem de evinizin güzel kokmasını sağlayacak.