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Müge Boz kimdir kızı Vina'yla fotoğrafını paylaştı beğeni yağdı!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Boz, kızıyla fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Paylaşıma kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

Müge Boz kimdir kızı Vina'yla fotoğrafını paylaştı beğeni yağdı!
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Haziran ayında basketbolcu Caner Erdeniz ile nikah masasına oturan Müge Boz, mutluluklarını bir bebek ile taçlandırdı. çiftin kız bebekleri kasım ayında dünyaya geldi. Kızlarına Vina ismini koyan ünlü çiftten Müge boz kızıyla fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı 

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Boz, kızıyla fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Vina'nın fotoğrafına adeta beğeni yağdı. Müge Boz'un bir takipçisi, ''Olurda bu kadarmi olur. Bu küçük Müge Boz'' yorumunu yaparken bir başka takipçisi de, ''Estetik yapmayan ünlülerin cocuklari kendilerine benziyor'' yorumunu yaptı. 

Müge Boz kimdir kıvı Vina'yla fotoğrafını paylaştı beğeni yağdı!

Peki Müge Boz kimdir? 

Müge Boz, 13 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Sinema Televizyon ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra da Norveç’te Hogskulen i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak, ‘strategic design’, ‘digital photography’ eğitimleri aldı.Müge Boz, 2008 yılında “Melekler Korusun” dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atmış, ardından; Toprağın Çocukları, Şüphe, Karakol, Leyla İle Mecnun, Bir Hikayem Var, Karaoğlan, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Aşk Etmek İster, Arka Sokaklar, Sevda Kuşun Kanadında, Muhteşem Yüzyıl, Kayıtdışı, Hadi, Çat Kapı Aşk gibi yapımlarda rol almıştır. Müge Boz, 2019 yılının Mayıs ayında Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz nişanlanmış, Haziran ayında ise Barcelona'da evlenmiştir. Müge Boz'un bu evlilikten Vina isminde bir kız çocuğu bulunmaktadır.

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