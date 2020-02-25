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Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu kimdir son hali ile görenleri şaşırttı!

Bir döneme damga vuran, Türk televizyon dünyasının en önemli isimlerinden olan Seyfi Dursunoğlu, yıllar sonra ev haliyle ortaya çıktı.

Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu kimdir son hali ile görenleri şaşırttı!
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Bir döneme damga vuran, Türk televizyon dünyasının en önemli isimlerinden olan Seyfi Dursunoğlu,nam-ı diğer Huysuz Virjin yıllar sonra ev haliyle ortaya çıktı. 87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu'nun  son hali sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. 

Son hali sosyal medyada gündem oldu 

Huysuz Virjin adıyla tanıdığımız  87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu'nun son hali Müzisyen Gökhan Sezen ve Ayşe Ekiz'in ev ziyareti sırasında çekildikleri bir fotoğrafla ortaya çıktı.  Ziyaret sırasında çekilen fotoğraf sosyal medyaya düştü.Virjin'in son hali ise sosyal medyada gündem oldu. 

İşte Huysuz Virjin'in son hali... 

Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu kimdir son hali ile görenleri şaşırttı!

 Seyfi Dursunoğlu kimdir? 

Seyfi Dursunoğlu, 1 Ekim 1932 tarihinde Trabzon'da doğdu. Aslen Bayburtludur. Küçük yaşta 1938'de İstanbul'a gelmişler. Önce Vefa'da bir eve yerleşmişler ordan Karagümrük'e, sonra Beylerbeyi'ne geçmişler. Babası Eminönü'nde manifaturacıydı. Annesinin adı da Selvi hanım. 7 kardeşlerdi. Atikali'de başladığı ilkokulu Beylerbeyi'nde bitirdi. İlkokuldan sonra hep yatılı okudu.Deniz Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi bölümünde gördüğü eğitimi yarıda bırakarak Sosyal Sigortalar Kurumu'nda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl SSK'da devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970'te Huysuz Virjin olarak sahneye çıkmaya başladı.Önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı ama ünü ağızdan ağıza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklif almaya başladı. Her yıl İzmir Fuarı'nda sahneyi Türkiye'nin en büyük solistleriyle paylaştı. İzmir Fuarı'na gelen binlerce insan sayesinde, televizyona çıkmadı ama tüm Türkiye'de kendinden bahsettirdi. Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin karakteriyle en büyük sıçramayı TRT'de Öztürk Serengil'in yarışma programına katılarak yaptı.
Türkiye'de herkesin aynı tek kanalı seyrettiği bu dönemde Huysuz Virjin'in Öztürk Serengil'e verdiği esprili cevapları gördükten sonra herkes ondan bahsetmeye başladı. Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin tiplemesiyle kimsenin söyleyemediklerini söyleyecek güce ulaştı. Gerçekleri esprili bir tarzda ifade etmesi ve sahne şovlarıyla ünü dünyaya yayıldı.


Pek çok ülkede sahne alan Dursunoğlu, Huysuz Show adlı programıyla kendini tüm Türkiye'ye tanıttı ve sevdirdi. Dursunoğlu, bir dönem Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda, İbrahim Tatlıses, Garo Mafyan ve Deniz Seki gibi şarkıcı ve sanatçılarla birlikte jüri üyeliği de yaptı.2007 yılında Radyo Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafından programının yayınlandığı televizyon kanallarına dolaylı olarak baskı yapıldığı ve sansür uygulandığını gerekçe göstererek Huysuz Virjin'i artık canlandırmayacağını açıkladı.

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