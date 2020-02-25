Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı alay konusu oldu!

Geçtiğimiz aylarda maddi sıkıntılar yaşadığı iddiaları ile gündeme gelen Harika Avcı, bu kez sosyal medyada yaptığı son paylaşımıyla gündem oldu. Avcı, son paylaşımıyla sosyal medyanın diline fena düştü. Harika Avcı başkasına ait olan fotoğrafı kendisine aitmiş gibi paylaştı. Avcı'nın paylaşımına yorum yağdı.

MAZHAR ALANSON'UN EŞİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Avcı, sosyal medya hesabında yüzünün görünmediği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in 2019 yılında paylaştığı pozu kendisiymiş gibi yayınladı. Ancak dikkatli kullanıcılar fotoğraftaki kişinin Harika Avcı olmadığının farkına vardı.

Peki Harika Avcı kimdir?

2 Şubat 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Annesinin adı Sabriye Ocak'dır. İlk okulu bitirdikten sonra okumayı ortaokulda bırakır. 11 yaşında bir tütün fabrikasında işçi olarak annesi ile birlikte çalışmaya başladı. İzmirli Nermin Ocak'ın hikayesi tıpkı filmlerdeki gibidir. Nermin Ocak (Harika Avcı) bir gün annesiyle birlikte Kemeraltı Çarşısı'nda gezinmektedir. İzmir'in ünlü reklam şirketinin sahibi Ahmet Gül de tesadüfen oradan geçmektedir. Ahmet Bey, bu çok beğendiği genç kızın yolunu keser ve onun sekreteri olması için teklifte bulundu. Nermin fabrika işçiliğinden sekreterliğe terfi etti. Kısa bir zaman sonra "gazinocu Nuri bey" gazinosunun reklam işleri için bir gün reklam ajansına telefon etti. Telefona çıkan sekreter Nermin'e, "Senin sesin ne kadar güzelmiş. Ajansa gelince tanışmak isterim," der. Nuri Bey de, tıpkı arkadaşı Ahmet Bey gibi Nermin'e iş teklif etmekte hiç tereddüt etmez. Birkaç gün sonra Nermin, gazinocu Nuri'yle tanıştırıldı. Nermin artık 'harika' bir 'avcı' olmuştur.