Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Türk asıllı Alman futbolcu Mesul Özil ve geçtiğimiz yaz aylarında dünya evine girdiği eşi Amine Gülşe'nin bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.
Amine bebeğini kendi yetiştirmek istiyor
Amine Gülşe'nin bebeğine kendi bakmaya karar verdiği öğrenildi. Güzel oyuncu, annesi ve kayınvalidesinin desteğiyle çocuğunu kendisi yetiştirmek istiyor.
Maç kadrosuna alınmadı
Öte yandan, Amine Gülşe'nin yaklaşan doğumu sebebiyle Mesut Özil, Arsenal'in Yunanistan'da Olympiakos'la yapacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi. Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Özil'in Avrupa Ligi elemeleri ilk maçında kişisel sebeplerden ötürü yer almadığı belirtildi. Antrenör Mikel Arteta da, Özil çiftinin bebek beklemesi nedeniyle Mesut Özil'in Yunanistan'a götürülmediğini doğruladı.