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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arka Sokaklar dizisinde yer alan bekçi sahnesini Twitter hesabından, 'Eyvallah Rıza Baba' diyerek paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı!
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Son günlerde görev tanımları tartışma konusu olan bekçilerle ilgili Arka Sokaklar dizisinde yayınlanan sahne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da dikkatinden kaçmadı. Soylu, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da yer alan bekçi sahnesini Twitter hesabından, 'Eyvallah Rıza Baba' diyerek paylaştı. Paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni yağdı. 

Paylaşıma beğeni yağdı

Rıza Baba karakterinin karşısındaki bekçiye yaklaşımı ve verdiği öğütleri paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, yayınladığı videonun altına da 'Eyvallah Rıza Baba' notunu düştü. Soylu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı!

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