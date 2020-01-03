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Göz seğirmesi neden olur ciddi hastalıklar nedeni olabilir!

Hepimizin zaman zaman başına gelen göz seğirmesi, önemsenmeyen bir sorun olsa da ardında ciddi sorunlar yatıyor olabilir. İşte göz seğirmesinin sebepleri!

Göz seğirmesi neden olur ciddi hastalıklar nedeni olabilir!
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Çoğu zaman pek de önemsemediğimiz bir sorun olan göz seğirmesinin ardında ciddi sağlık sorunları yatıyor olabilir. Genellikle kısa süreli olarak göz kapağında istemsizce yaşanan kas hareketliliğini adlandırmak için kullanılan göz seğirmesinde, bir haftadan uzun sürüyorsa muhakkak bir hekime danışmak gerekiyor. İşte göz seğirmesinin nedenleri!

Göz seğirmesi neden olur?

Göz seğirmesi genellikle üst göz kapağında hissedilir ve birkaç saniye, 1-2 dakika gibi kısa sürede kendiliğinden geçen bir durumdur. Kısa süreli yaşanan göz seğirmeleri genellikle stres, sigara kullanımı, çok fazla alkol, kafein tüketmek, uykusuzluk, yorgunluk, dengesiz beslenme ve bazı ilaçların yan etkilerine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu etkenler ortadan kalktığında da şikayetler son bulur.

Göz alerjileri ve kuruluk sebeplerinden 

Göz seğirmesine neden olan hastalıklar arasında göz kuruluğu, göz alerjileri, göz bozuklukları, konjonktivit, halk arasında bilinen ismiyle pembe göz, göz içi iltihapları yani üveit, göz kapağı iltihapları yani blefarit, gözün tahrişi, ışık hassasisyeti ya da ışık ıntoleransı olarak bilinen fotofobi yer alır.

Göz seğirmesinin nedeni ciddi hastalıklar olabilir

Uzun süreli, kronik göz seğirmelerinin hastalık habercisi olabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, uzun süreli şikâyetlerin altında daha ciddi nedenler, göz ya da sinir sistemine bağlı hastalıklar yatıyor olabileceğini söylüyor.

1 haftadan uzun sürüyorsa dikkat!

Bir haftadan uzun süren göz seğirmelerinde, göz seğirmesiyle birlikte gözlerde kızarıklık, şişlik ya da üst göz kapağında düşüklük oluştuğu durumlarda, gözlerde hissedilen seğirmeler yüzün başka bir bölümünde de hissedildiğinde uzman bir doktora başvurmak gerekiyor.

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