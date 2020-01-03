Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi O Ses Türkiye'de ortaya çıktı

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yazdan beri aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Ayça Altınkaya'yı kanalında ağırladı.TV8'in sevilen programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında ortaya çıkan Altunkaya'nın görüntülerinin ekrana yansıması "Acun aşkını ilan etti" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

O Ses Türkiye'de ortaya çıktı

Temmuz ayında sürat teknesiyle Mikanos'a geçerken görüntülenen ikiliden Çağla Ayça Altunkaya, TV8'in sevilen programıO Ses Türkiye'nin yılbaşı programında ortaya çıktı.

''Aşkını ilan etti''

Magazin Gündemi sayfasının haberine göre, O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerinde hazır bulunan Çağla Altunkaya'nın İbrahim Büyükak'ın sahnede şarkı söylediği sırada oynadığı anın görüntüsü ekranlara verildi. Bu olay sonrası "Acun aşkını ilan etti" yorumları yapıldı.