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Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi O Ses Türkiye'de ortaya çıktı

Acun Ilıcalı ile bir süredir birlikte olduğu iddia edilen Çağla Ayça Altunkaya'nın O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında olduğu ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi O Ses Türkiye'de ortaya çıktı
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TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yazdan beri aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Ayça Altınkaya'yı kanalında ağırladı.TV8'in sevilen programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında ortaya çıkan Altunkaya'nın görüntülerinin ekrana yansıması  "Acun aşkını ilan etti" yorumlarının yapılmasına neden oldu. 

O Ses Türkiye'de ortaya çıktı 

Temmuz ayında sürat teknesiyle Mikanos'a geçerken görüntülenen ikiliden Çağla Ayça Altunkaya, TV8'in sevilen programıO Ses Türkiye'nin yılbaşı programında ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi O Ses Türkiye'de ortaya çıktı

''Aşkını ilan etti''

Magazin Gündemi sayfasının haberine göre, O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerinde hazır bulunan Çağla Altunkaya'nın İbrahim Büyükak'ın sahnede şarkı söylediği sırada oynadığı anın görüntüsü ekranlara verildi. Bu olay sonrası "Acun aşkını ilan etti" yorumları yapıldı.

 

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