Ece Seçkin'in küvet pozu sosyal medyayı salladı!

Sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çeken isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Ece Seçkin sosyal medya hesabından paylaştığı küvet pozuyla sosyal medyayı salladı. Takipçilerinden tam not alan Ece Seçkin'in bu paylaşımına adeta beğeni yağdı.

Takipçileri övgüler yağdırdı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Ece Seçkin'in Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunuyor. Seçkin, son olarak küvette çektirdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Ece Seçkin'in paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları:

-Çok güzelsin maşallah

- Su gibi güzellik

- Seni seviyoruz

- Çok güzelsin yoluna yandığım