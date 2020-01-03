Mor havucun faydaları neler gribi önlüyor!

Şalgam suyunun ham maddesi olarak da kullanılan mor havuç kış ayına özgü bir sebze türü. Özellikle İç Anadolu bölgesinde Konya'da yetiştirilen mor havucun faydaları saymakla bitmiyor. Mor havuç şalgam suyunun ham maddesi olmasının yanı sıra gribe yakalanmayı engelliyor. İşte mor havucun hiç bilmediğiniz faydaları!

Şalgam havuç olarak da adlandırılıyor

Mor havuçlar, bazı yörelerde şalgam havuç olarak da adlandırılır. Antioksidan ve antosiyanin kaynağı olan mor havuç, kış aylarında taze olarak tüketilen bir sebze. Kasım ve aralık ayında hasadı yapılan mor havuçların üretim merkezi olarak Konya'nın Ereğli ilçesi gösteriliyor. Ereğli'de yetiştirilen mor havuçlar dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Mor havucun faydaları

Göz sağlığını koruyor

Bazı hastalıklara karşı tüketimi önerilen mor havuçların faydaları da oldukça fazla. Göz sağlığı için özellikle tüketilmesi önerilen mor havuçlar, A vitamini, selenyum minerali bakımından oldukça zengin bir sebze.

Gripten koruyor

Mor havuç bağışıklık sistemini güçlendiren faydalı besinlerden biridir. Bu sebze vücudun hastalıklara karşı direncini arttırarak gribe yakalanmayı önler.

Mide rahatsızlıklarını giderir

Mor havucun içerisindeki vücuda yararlı vitamin ve mineraller, mide ve ülser hastalığına karşı iyi gelir. Şikayetleri azaltır.

İştah açar

İştahsızlık problemi yaşayanlar için mor havuç çok değerli bir besindir. Az yemek yiyenler için iştah açma özelliği bulunur.

Cildin parlak görünmesini sağlıyor

İnsan cildinde oluşan kırışıklıkları giderir. Cildin parlak görünmesini sağlar.

Kötü kolesterolü düşürür

Oksidatif içerdiğinden kandaki toksinleri temizler. Bu sayede kötü kolesterole karşı fayda sağlar. Kalp damar hastalıklarının da önüne geçer. Damar sertliğine iyi gelir.

İdrar söktürücü

Mor havuç aynı zamanda kan dolaşımını hızlandıran bir besindir. İdrar söktürücü özelliği de bulunmaktadır.

Romatizmayı önler

Kemik sağlığına iyi gelir. Mor havuç, romatizmaya bağlı gelişen hastalıkları da önler.

Kabızlık sorununu gideriyor

Mor havuç yüksek oranda lif içerir. Bu özelliği sayesinde bağırsak hareketliliğini arttırarak kabızlık ve ishal sorununu giderir.

En fazla 2 adet tüketilmeli

Mor havucu salatalarınızda kullanarak tüketebilirsiniz. Ancak mor havuç tüketimi günde 2 adeti geçmemeli.