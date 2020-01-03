Şeyma Subaşı göğsünün kenarındaki dövmeyi göstererek iç çamaşırsız poz verdi

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Şeyma Subaşı, son olarak yaptığı sütyensiz paylaşımı ile sınırları zorladı. Subaşı, 2018 yılında göğsünün yanına yaptırdığı "Yapabileceğine inandı ve yaptı" anlamına gelen dövmesini göstererek poz verdi. Paylaşımı saniyeler içerisinde beğeni rekoru kırdı.

İç çamaşırsız fotoğrafıyla sınırları zorladı

Hayatının büyük bir kısmını tatile ve spora ayıran Şeyma Subaşı, Instagram hesabından "Güzellik kendin olmaya karar verdiğin an başlar" diyerek iç çamaşırsız poz verdi. Subaşı'nın paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Acun'a yorumu olay oldu!

Kızlarıyla yeni yılı evlerinde karşılayan Acun Ilıcalı, Intagram hesabından kızları ve yeğenleriyle olan bir fotoğrafını paylaşarak "Yeni yılı karşıladık, 2020 herkese mutluluk getirsin" dedi. Fotoğrafta kızı Melisa'nın gözlerinin kapalı çıktığını gören Subaşı, ise "Melisa'nın gözü kapalı" diyerek üzgün ve kahkaha atan bir emoji koydu. Subaşı'nın yorumuna, Ilıcalı henüz bir cevap vermedi.