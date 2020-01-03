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Çarkıfelek meyvesi neye iyi gelir demir eksikliğini gideriyor!

Tutku meyvesi de denilen çarkıfelek meyvesi vücuda yararlarıyla şaşırtıyor. Demir eksikliğini tedavi etmeye yarıyor. İşte çarkıfelek meyvesinin faydaları!

Çarkıfelek meyvesi neye iyi gelir demir eksikliğini gideriyor!
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Ana vatanı Amerika olan Çarkıfelek meyvesi ya da diğer adıyla Pasiflora, C, B1, B2, B5, Kalsiyum, Fosfor ve Protein açısından zengin bir meyve olması sayesinde vücuda pek çok fayda sağlamaktadır. Tutku meyvesi de denen ve Türkiye'de tüketimi yaygın olmayan çarkıfelek meyvesi demir eksiliği yaşayanlar için ideal bir gıda. İşte çarkıfelek meyvesinin bilinmeyen yararları!

C vitamini deposu

Passiflora meyvesi içerisinde bol miktarda C vitamini barındıran yapısıyla vücudu bakterilerden koruyan beyaz kan hücrelerini uyarır. Meyvenin içerisindeki antioksidanlar aynı zamanda vücudumuzdaki zararlı toksinleri temizlemeye yardımcı oluyor. Böylelikle passiflora meyvesi birçok kanser türüve enfeksiyonlardan vücudumuzu korur.

Demir eksikliğini giderir

Çarkıfelek meyvesi demir eksikliği yaşayanlar için mucize bir besindir. Vücuttaki demir oranını arttırarak demir emilimini destekler. Kan dolaşımını kontrol eder. Kalbin normal atışlara sahip olmasını sağlar.

Kemik erimesini önlüyor

Passiflora meyvesi, magnezyum, kalsiyum, demir fosfor, potasyum ve sodyum gibi mineraller açısından zengin olduğu bilinmektedir. Bu mineraller kemik yoğunluğunu korur, kemiklerin hızlı toparlanmasına yardımcı olur ve osteoporozu önler.

Bağışıklığı güçlendiriyor

Passiflora meyvesi, vücudun bağışıklığını artıran C vitamini, beta-kriptoksantin ve alfa-karoten bakımından oldukça zengin bir besin. Ayrıca kırmızı kan hücrelerimizde hemoglobini artıran demire sahiptir.

Cilde gençlik katıyor

Passiflora meyvesinde A vitamini, C vitamini, riboflavin ve karoten gibi birçok türde antioksidan bulunur. Bu antioksidanlar vücudumuzdaki serbest radikallerin üretimini azaltır. Serbest radikaller vücut hücrelerimiz tarafından yan ürün olarak üretilir ve cildin yaşlanmasına sebep olurlar. Passiflora meyvesi anti-enflamatuar özellikleri cildimizi genç tutar.

Damar yağlanmasına karşı

Bu meyve sindirim sistemini canlı tutmak için doğal bir ilaçtır. Kabızlığı gidermesinin yanı sıra gastrointestinal durumunda önüne geçme için damarlardaki kolesterolü ve yağ oranını da azaltmaya yardımcı olur.

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