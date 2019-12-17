Greyfurtun faydaları neler inme riskini azaltır!

Greyfurt zengin yapısıyla C vitamini kaynağı, vitamin ve mineral deposu bir meyve olmasının yanında pek çok hastalığa iyi geliyor. Vitamin deposu greyfurt, kalp sağlığından, inme riskini önlemeye; kilo vermeden, astımı önlemeye birçok yararı beraberinde getiriyor. İşte greyfurtun öğrenince şaşıracağınız faydaları!

Kilo vermek isteyenler için ideal

Dengeli bir diyetin bir parçası olarak greyfurt tüketmek, önemli bir katkı sağlar. Çok az kalori içerir ve bunların içindeki antioksidanlar da kilo vermeye yardımcı olur. Araştırma, glikoz insülin düzeylerinde greyfurt tüketiminin önemli ölçüde azaldığını ve yemeklerden önce yenen bir greyfurtun yarısının, insülin direncinin azalmasına katkıda bulunduğunu ve bunun obezite ve ilişkili bozukluklarla mücadele etmek için harika bir gıda olduğunu göstermektedir.

İnme riskini azaltır

Greyfurt, kolesterolün yanı sıra yağ birikimi ve iskemik inme riskini azaltmaya katkıda bulunan C vitamini ve diğer bileşikleri içerir.

Kan basıncını kontrol eder ve kalp sağlığını iyileştirir

Greyfurt, her biri sağlıklı bir kalbin korunmasına yardımcı olan C vitamini, potasyum, likopen ve diyet liflerinin bir kombinasyonunu içerir. Kan lipit içeriğini azaltır ve trigliseritlerin birikmesini önleyerek aterosklerozla mücadeleye yardımcı olur. Potasyum ayrıca vazodilatasyona neden olur, böylece kan akışını iyileştirir ve kan basıncını düşürür.

Cilt kalitesini artırır

Greyfurtlarda bulunan C vitamini, genel cilt dokusunu iyileştirmeye yardımcı olur, kırışıklıkları önler ve güneş ve kirliliğin neden olduğu cilt hasarlarına karşı savaşır. Sağlıklı bir cilt tonunu korumak için cildin destekleyici yapısı olan kolajen oluşumuna da yardımcı olur. A vitamini ayrıca parlak ve sağlıklı görünümlü bir cilde katkıda bulunur.

Sindirime yardımcı

Yüksek su içeriği ve diyet liflerinin varlığı bağırsak hareketini iyileştirmeye yardımcı olur. Kabızlığı önler ve sağlıklı bir sindirim sisteminin sürdürülmesinde katkı sağlar.

Astımı önler

Vitamin C ve A ile birlikte büyük miktarlarda antioksidanlar ve diğer eser mineraller, astım hastalığı için faydalıdır. Astım ataklarını, astım ataklarının şiddetini ve süresini azaltmaya yardımcı olur.

Kemik sağlığını geliştirir

Greyfurtlarda bulunan potasyum ve kalsiyum, sağlıklı bir kemik yoğunluğunun korunmasına, osteoporoz ve artrit gelişim riskini azalmaya ve çocuklarda sağlıklı bir kemik yapısının geliştirilmesine yardımcı olur.

Kasları güçlendirir

Greyfurtta bulunan elementler ve mineraller kas bütünlüğünün korunmasına ve güçlenmesine yardımcı olur ve kas kütlesinin kaybını önler.

Taş oluşumunu önler

Yüksek su içeriği, antioksidanlar ve mineraller, böbrek, safra kesesi veya idrar torbasında taş oluşumunu engeller.

Kanseri önlemeye yardımcı olur

C vitamini ve likopen içeren antioksidanların zengin içeriği sayesinde, greyfurt kansere neden olan serbest radikallerin birikmesini önlemeye yardımcı olur. Likopen, prostat kanseri riskinde azalmaya neden olurken, beta karoten, özofagus (yemek borusu) kanseri riskini azaltır.