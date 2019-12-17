Susam yağının faydaları neler hafızayı güçlendirip unutkanlığı gideriyor!

Susam yağı unutkanlığı gidermeden, cildi genç tutmaya birçok faydayı beraberinde getiren bir yağ. Dışardan deriye uygulanabildiği gibi içilerek de tüketilebilir. Tam bir şifa kaynağı olan susam yağı hafızayı güçlendirip unutkanlığı gideren doğal bir ilaç görevi görüyor. İşte susam yağı ve daha önce duymadığınız faydaları!

Hafızayı güçlendirip unutkanlığı gideriyor!

Susam yağı zihinsel ve fiziksel yorgunluğa çare olmasının yanında, hafızayı güçlendirmesi, unutkanlığı gidermesi de susam yağı faydaları arasındadır.

Genç görünümlü bir cilde sahip olmanızı sağlar

Susam yağı antioksidan ve E vitamini bakımından zengindir ve yaşlanma belirtilerini önlemeye yardımcı olur. Susam yağı ile 4-5 dakika düzenli olarak yapacağınız masaj, cildinizin genç bir görünüme kavuşmasını sağlayacaktır. Susam yağı aynı zamanda cilt enfeksiyonlarını azaltmada yardımcı olacaktır.

Kalp sağlığını korur

Susam yağı doymamış yağ açısından zengindir ve bu sayede kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Bu da kalp hastalıkları riskini engeller.

Uykusuzluk sorununu çözüyor

Uykusuzluk, sinir harbi yaşamak, gerginlik de birçok kişi tarafından aşılması zor sorunlardır. Uykusuzluğa iyi gelmesi faydalarından biridir. Bu şifalı bitkiyi ve yağını tüketerek uykusuzluğunuza da çözüm bulabilirsiniz.

Esnekliği artırır

Susam yağı kalsiyum ve magnezyum yönünden zengindir. Özellikle kadınlarda eklem ağrılarını önler ve eklem esnekliğini sağlar.

Saç sağlığını korur

Susam yağı kafa derisindeki kaşıntıların önlenmesinde yardımcı olur. Düzenli uygulandığında kepeği azaltır. Saç dökülmelerini önler.

DNA'yı radyasyonun etkilerinden koruyor

Susam yağı, DNA'yı radyasyonun hasarlarına karşı korur.

Cinsel performansı arttırıcı güce sahip

Tüm bu faydalarının yanında cinsel hayatınızı da düzene sokar, cinsel performansı arttırıcı gücü vardır.