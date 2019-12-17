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Emre Altuğ'un arabasının lastiği patladı merdivenlerden düştü!

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un arabının lastiği patladı ve merdivenlerden düştü. Geçirdiği kazayı sosyal medya hesabından duyuran Altuğ sevenlerini korkuttu.

Emre Altuğ'un arabasının lastiği patladı merdivenlerden düştü!
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Ekranların en çok sevilen eğlence programlarından biri olan Güldür Güldür'de yer alan Emre Altuğ, son Instagram paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Altuğ,  arabasının lastiğinin patladığını ve bunun yanı sıra merdivenlerden düştüğünü söyleyerek herkesi endişelendirdi. 

BAŞINDAN GEÇEN KAZAYI ANLATTI

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.  Instagram hesabından arabasının tekerinin patladığını daha sonralastik değiştirmek için gittiği yerde merdivenlerden yuvarlandığını söyledi.

Emre Altuğ'un arabasının lastiği patladı merdivenlerden düştü!

"MERDİVENLERDEN YUVARLANDIM"

Altuğ, "Efendim bir yere gidiyordum ki arabamın lastiği yarıldı ama 50 mt ötede lastikçi vardı, gittiğim yerden çıktım merdivenlerden yuvarlandım çok ama çok canım acıdı ama kontroller neticesinde yine çok önemli bir sakatlık yok. Yarın Amsterdam' a da gideceğim, pazartesi gelip 20. yıl konserimi de yapacağım evvel Allah. Uzun lafın kısası, göz mü dersiniz nazar mı bilmem ama; enerjim yüksekken hiçbir kötü enerji beni alt edemez çok şükür. Enerjinizi yüksek tutun."

 

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