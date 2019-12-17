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Özcan Deniz kimdir yılbaşında vereceği konserden 450 bin lira alacak!

Özcan Deniz, 9 yıl aradan sonra ilk kez yılbaşında Türkiye'de sahneye çıkacak ve 450 bin lira kazanacak.

Özcan Deniz kimdir yılbaşında vereceği konserden 450 bin lira alacak!
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Her yıl yılbaşında Kıbrıs ya da Avrupa'da konser veren Özcan Deniz, bu kez Türkiye'de konser verecek. Şarkıcı, 9 yıl aradan sonra yeni yıla İstanbul'da girecek ve vereceği konserden 450 bin lira kazanacağı ortaya çıktı. 

Yeni bir diziyle ekranlara geri dönüyor 

Özcan Deniz yeni yılda yapımcılığını üstlendiği bir diziyle ekrana dönecek. Fakat bu kez kamera önünde kendisi olmayacak. Özcan Deniz'in dizisinin başrolünde Burak Deniz'in yer alması bekleniyor.

Özcan Deniz kimdir? 

Özcan Deniz, 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara Elmadağ’da doğmuştur. Aslen Ağrı’lıdır. 1977 yılında ailesiyle birlikte Aydın’a yerleşti. Erken yaşta okumayı bıraktı ve müzikle uğraşmaya karar verdi. 13 yaşındayken İzmir’de şarkı söylemeye başladı ve 16 yaşında Antalyada şarkı söyleyerek tüm ailesini geçindirecek parayı kazanmaya başladı. 17 yaşında İstanbul’a geldi ve burada bir süre pavyonlarda çıktıktan sonra 18 yaşında Almanya München’e gitti. Yaşar Yağmur’la tanıştı ve böylece “Yine Ağlattın Beni” adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Aşkım Dağlarda Gezer dizisi ile oyunculuk hayatına başlayan Özcan Deniz, 2002 yılında hem müzik hem dizi alanında büyük bir başarı yakaladı. Asmalı Konak dizisinde Ürgüp’ün en zengin ve en büyük ağası olan Seymen Ağa karakterini canlandırdı ve bu dizi Türk televizyon tarihinin en çok reyting alan dizisi oldu.

 

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