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Ananasın faydaları neler yüksek tansiyonu önler!

Brezilya'da keşfedilen ananas, içerdiği yüksek potasyum miktarıyla yüksek tansiyonu engelliyor. İşte ananasın bilinmeyen yararları!

Ananasın faydaları neler yüksek tansiyonu önler!
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Ananas, tropik meyvelerden biri olmasıyla genellikle sıcak iklimlerde yetişiyor. Dondurma, meyveli yoğurt, salata gibi yiyeceklerde tüketilen ananas, sağlık açısından da oldukça yararlı. Yüksek lif, B ve C vitamini, potasyum kaynağı olan ananas, ilerlediğinde ölümcül sonuçlara varabilen yüksek tansiyonun önüne geçiyor! Ananasın faydası bununla da sınırlı değil. Gelin ananasın faydalarına birlikte göz atalım...

Stresin etkisini azaltır

Ananas, B vitamininden zengindir. Ananasın bu özelliği, beyninizin daha iyi çalışmasını sağlar ve stres ile etkili bir şekilde başa çıkma yeteneğinizi artırır.

Gözler için mükemmeldir

Yüksek antioksidanlar ve C vitamini seviyeleri sayesinde, ananas makula dejenerasyon (göz hastalığı, görme kaybına neden olur. Yaşlı insanlar özellikle maruz kalmaktadır) riskini düşürür. Ayrıca, beta karoten maddesini içinde bulundurmasıyla, düzenli olarak tüketildiğinde daha sağlıklı bir görüş sağlar.

Yüksek tansiyon sorununu çözer

Ananasın içerdiği potasyum, güçlü bir doğal vazodilatördür, yani kan damarlarının gerginliğini azaltır ve vücudun çeşitli bölgelerine doğru kan dolaşımını teşvik eder. Kan damarlarınız gevşerken, kan basıncınız düşer ve kan akışı daha az kısıtlanır. Böylece ananas, felç ve ateroskleroz gibi durumların önlenmesine yardım eder.

Diş etlerini güçlendirir

Ananaslarda bol miktarda bulunan büzücü ajanlar, diş eti dokusunu sıkılaştırmaya ve hatta oral kanseri önlemeye yardımcı olur. Aslında, ananas genellikle diş gevşemesini veya diş etlerinin çekilmesini durdurmak için reçete edilir.

Doğurganlığı artırıyor

Serbest radikaller üreme sistemine zarar verebileceği için, çocuk sahibi olmaya çalışan çiftler için düzenli olarak antioksidan alımı için ananas tavsiye edilir. C vitamini, beta karoten, bakır ve mevcut diğer vitamin ve mineraller hem erkek hem de dişi doğurganlığını olumlu yönde etkileyebilir.

Bağırsak sağlığı

Ananas, bağırsak iltihabını azaltarak ve ishali önleyerek iltihaplı bağırsak hastalıklarını iyileştirdiği kanıtlamıştır. Ayrıca, et gibi protein yönünden zengin yiyeceklerin daha iyi sindirilmesine yardımcı olur.

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