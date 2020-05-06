Sinem Kobal kimdir hamile mi kaç aylık cinsiyeti ne işte tüm merak edilenler!

Kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal'dan müjdeli haber geldi. Ünlü çiftin bebek bekledikleri iddia edildi. Daha önce haklarında çıkan bebek iddialarını kesin bir dille yalanlayan çiftin bu iddialara ne diyeceği ise merak konusu oldu.

Kız bebek bekledikleri iddia edildi

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin kız bebek beklediği öğrenildi. Kobal, hakkında daha önce de bebek haberi çıkmış ancak yalanlanmıştı. Bu kez çiftin bu konu hakkında çıkan iddialara ne diyeceği ise merak konusu oldu.

4 aylık hamile olduğu iddia edildi

Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Ünlü çiftin kızlarına verecekleri isme ise henüz karar vermediği öğrenildi.