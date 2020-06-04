İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri neler ağrı ve yanma varsa dikkat!

İdrar yolu enfeksiyonu idrar yollarında ortaya çıkan çeşitli iltihabi durumlara verilen addır. Mesanede ortaya çıkan idrar yolu iltihabı sistit olarak adlandırılır. Kadınların sık sık karşılaştığı bir sorun olan idrar yolu enfeksiyonu, tipik olarak idrar yaparken yanma veya sık idrara çıkma şeklinde kendini gösterir. İdrar yolu enfeksiyonu nedir? Nasıl tedavi edilir? Bu soruların yanıtları haberimizde...

İdrar yolu enfeksiyonu nedir?

Üriner sistem enfeksiyonları olarak da adlandırılan idrar yolu enfeksiyonları, idrar yolunun herhangi bir bölümünde, böbrekler ve üreterlerden mesaneye ve idrar yoluna kadar olan enfeksiyonlardır. Sağlıklı bir insanın idrarında bakteri (mikrop) yoktur.

Bazen, vücut dışındaki bakteriler idrar yoluna girer ve enfeksiyona neden olur. Enfeksiyon, üretrayı (idrarı mesaneden dışarıyla yönlendiren tüp), böbrekleri veya mesaneyi etkileyebilir. İdrar yolu enfeksiyonlarının içinde en sık görülenlerin başında mesanenin enfeksiyonu olan sistit hastalığı gelmektedir.

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri neler?

İdrar yolu enfeksiyonunun belirtileri şunlardır;

İdrar yaparken ağrı veya yanma

Ateş

Yorgunluk

İdrarda kanın var olabileceğini gösteren koyu renkli, bulanık veya kırmızımsı renkte olan idrar

Kötü kokulu idrar

Özellikle kadınlarda, pelvik (alt karın bölgesi) ağrısı

Kaburgaların altında arka veya yanda ağrı

Bulantı ve / veya kusma

Sıkışıklık hissine rağmen sadece az miktarda idrar yapmak

Nasıl tedavi edilir?

Antibiyotikler genellikle idrar yolu enfeksiyonları için ilk basamak olarak kullanılan tedavilerdir. Bunun dışında, su tüketimini arttırmanız da tedavinizin bir parçası olarak hekiminiz tarafından tavsiye edilebilir. İdrar yolu enfeksiyonu geçirme riskini azaltmak için alınabilecek önlemler şöyle;

Bol miktarda su tüketmek

İdrar tutmaktan kaçınmak

Tuvalet sonrası temizliği önden arkaya doğru yapmak

Cinsel ilişkiden önce ve sonra genital bölgeyi temizlemek

Cinsel ilişki sonrasında idrar yapmak

Genital bölge temizliğinde sabun kullanımından kaçınmak

Hijyenik pedleri sık değiştirmek

Pamuklu iç çamaşırı giymek ve sıkı, oturan kıyafetlerden kaçınmak