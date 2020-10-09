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Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un yayınevine verdiği senaryolar kayboldu!

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yayınevine verdiği senaryolar kayboldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirkubuz, işin sorumlularını ifşa edip hesap sordu.

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un yayınevine verdiği senaryolar kayboldu!
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"Masumiyet", "Üçüncü Sayfa" ve "Kader" gibi önemli filmlere imza atan ödüllü yönetmen Zeki Demirkubuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yayınevine verdiği senaryolarının ortadan kaybolduğunu açıkladı.

"Failler netleştiğinde ifşa edeceğim"

Twitter hesabından 2015 yılında çektiği "Bulantı" filminin senaryosunun cilt halinde eline geçtiğini belirterek, takipçilerinde benzer durumlarda kendisine ulaşmalarını isteyen yönetmen, "İnsani bir nedenden dolayı kayıp senaryolarla ilgili Tweet'i siliyoruz. Konu kapanmış değil, iç etme ya da hırsızlık geçerli. Dava açılacak ve failler netleştiğinde ifşa edilecek. 'Bulantı' gibi buna benzeyen 6 cilt hakkında bilgisi olanlar buraya haber yazabilir" ifadelerini kullandı.

Zeki Demirkubuz kimdir?

Demirkubuz, 25 Temmuz 1964 tarihinde Isparta'da dünyaya geldi. Ortaokulu Isparta'da, Gönen Öğretmen Okulu'nda bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. Liseye İstanbul'da başladıysa da okulu bırakarak fabrika ve atölyelerde çalışmaya başladı. 1980 darbesinden sonra tutuklanıp üç yıl hapis yattı. Bu dönemde edebiyata ilgi duymaya başlayıp, Dostoyevski'yi keşfetti. Tahliyesinin ardından Anadolu'nun çeşitli kentlerinde işportacılık yaptı. Askerliğini erteleyebilmek için okula dönmeye karar verdi ve liseyi dışarıdan bitirerek İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne girdi.

 

Sinemaya 1986 yılında Zeki Ökten'in asistanlığını yaparak başladı. İlk uzun filmi C Blok'u (1994) çekene kadar çeşitli yönetmenlerin asistanlığını yürüttü. C Blok'tan sonra Demirkubuz, kendi senaryolarını yazan bağımsız bir yönetmen olarak çalışmaya devam etti. Demirkubuz'u Venedik Film Festivali'nde gösterilen ikinci filmi Masumiyet'le dünya çapında tanınır hale geldi. Demirkubuz'un üçüncü filmi olan Üçüncü Sayfa, Türkiye'nin yanı sıra Locarno ve Rotterdam Film Festivalleri de dahil olmak üzere Avrupa'da çok sayıda film festivalinde gösterildi. Zeki Demirkubuz "Karanlık Üzerine Öyküler" adındaki üçlemenin ilk iki filmi, Yazgı ve İtiraf, 2002 yılında Cannes Film Festivali'nin "Un Certain Regard" bölümünde gösterildi. Başrolünü de üstlendiği Bekleme Odası'yla (2003) üçlemesini tamamlayan Demirkubuz, sonrasında 2006 yılında Masumiyet'in başlangıç öyküsünü anlatan Kader'i çekti. 2009 yılında gösterime giren 'Kıskanmak' filminin ardından, 2012'de 'Yeraltı' adlı filmi çekti. Bulantı ve Kor filmlerini 2015 itibarıyla tamamladı.

Kemal Sunal'ın oynadığı yoksul filminde rol alan oyuncu ve yönetmen, İşler Güçler dizisinin final bölümünde yer aldı.

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