Acı yersek vücudumuzda ne olur mide sorunları yaşanabiliyor!

Acı biber ve baharatlar sağlığa yararı olduğu kadar zararlı da olabiliyor. Özellikle Güneydoğu'da sıklıkla tercih edilen acı, metabolizmayı hızlandırıyor, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor. Peki acı besinler tüketmenin vücudumuzdaki diğer etkileri neler? İşte acı yemenin vücudunuz üzerindeki etkileri...

Ömrü uzatır!

Yapılan bir araştırma, haftada 6-7 gün acı yiyenlerin ölüm oranının %14 daha düşük olduğunu gösterdi. Ancak baharatlı yiyecekler, sağlıksız bir yaşam tarzı sürenler için pek de yardımcı olmayabilir.

Bağışıklık sistemini geliştirir

Siz acı yemeklerin tadını çıkarırken vücudunuz antioksidanlarla zenginleşir. Antioksidanlar bizi vücudumuza saldıran mikroplardan koruduğu için özellikle grip mevsiminde faydalıdır.

Kilo verebilirsiniz

Yağ yakmanın en kolay yollarından biri de acı yemektir. Egzersiz yapmanın ve sağlıklı beslenmenin yerini hiçbir şey tutamaz, ancak biberde bulunan kapsinoitler vücuttaki yağ yakımını hızlandıracaktır. Enerji tüketimini artırmaları ve vücut yağını azaltmaları ile bilinirler.

Ağrı toleransını artırır

Uzmanlar, kapsaisinin beynimizdeki acı verici duygulardan sorumlu özel bir maddeyi hedef alabileceğini öne sürüyor. Yani acı yemek, o sırada yaşadığımız fiziksel bir acı ya da ağrıyı görmezden gelmek için beynimizi kandırır.

Mide sorunlarına yol açabilir

Hassas bir mideniz varsa, baharatlı yiyecekler yemek kötü bir fikir olabilir. Acı yemek, geçici gastrite neden olabilir veya zaten mide sorunlarınız varsa durumu daha da kötüye götürebilir.

Alerjik reaksiyonlar!

Bazı insanlar baharatlı bir akşam yemeği yedikten sonra sabah şişmiş bir yüz ve kaşıntı ile uyanabilirler. Bu, biberlerin alerjiye neden olma olasılığının yüksekliği ile ilgilidir.

Mide yanmasını artırabilir

Biberlerin içindeki asit kombinasyonu, çok tükettiğimizde midemizin duvarlarını yakmaya başlar. Bu durum uzun vadede kötüleşebilir ve kronikleşebilir.