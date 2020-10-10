Telif davasını kaybeden Acun Ilıcalı, 'Arnavut Kaldırımı' şarkısı için tazminat ödeyecek!

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya şarkıcı Demet Sağıroğlu ile besteci Görol Ağırbaş'ın açtığı telif davası sonuçlandı. Ilıcalı, programlarında çalınan bazı şarkıların telifini 7 yıllık faiziyle beraber ödeyecek.

Sanatçılar tepki göstermişti

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ilıcalı'nın Survivor yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti'ne uçmak için yeni bir uçak aldığı haberleri basına yansıdı. Değeri 13 milyon dolar (99.5 milyon TL) olan özel jetini Global Express XRS 2012 model uçakla değiştiren Ilıcalı'yla ilgili bu haber üzerine sanatçılardan tepki geldi.

Şehrazat sosyal medyadan ağır sözlerle yüklendi

Ünlü beste ve söz yazarı Şehrazat Ilıcalı'nın yeni uçak aldığı yönündeki haberleri sosyal medya hesabından "Önce telif ücretlerini öde" eleştirmişti. Şehrazat, Ilıcalı'nın bazı şarkıların telif paralarını ödemediğini iddia etti.

Sağıroğlu ve Ağırbaş davayı kazandı

Telif tartışması üzerine yaşanan bu gelişme geri planda kalırken, şarkıcı Demet Sağıroğlu ile besteci Görol Ağırbaş, kendilerine ait olan 'Arnavut Kaldırımı' adlı eserin 3 ayrı televizyon kanalındaki 'O Ses Türkiye', 'O Ses Çocuklar' ve 'Rising Star' adlı yarışmalarda 16 kez izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Ilıcalı'ya açtığı telif davasını kazandı.

Mahkeme, 55 bin 200'er lira tazminatın 7 yıllık faiziyle Acun Medya Prodüksiyon şirketinden alınarak Sağıroğlu ve Ağırbaş'a ödenmesine hükmetti.