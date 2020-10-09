Ispanaklı kek nasıl yapılır yeşilin en lezzetli hali!

Ispanaklı kek için son dönemin en popüler lezzetlerinden biri dersek abartmış olmayız. Yeşil görüntüsüyle, yumuşacık yapısı ve şahane lezzetiyle ıspanaklı kek popüler olmasının hakkını veriyor! Konuklarınızın ve sevdiklerinizin bayılacağı ıspanaklı kek için sizleri mutfağa alalım. İşte şahane ıspanaklı kek tarifi!

Ispanaklı kek malzemeleri:

3 adet yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

3/4 su bardağı süt

3/4 su bardağı sıvı yağ

20 adet ıspanak yaprağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2,5 su bardağı un+4 yemek kaşığı

Püf noktası:

Ispanaklı kek tarifinin yeşil rengini veren püf noktası, ıspanakların sadece yaprak kısımlarının kullanılması. Saplarını kesinlikle kullanmıyoruz. Süt ekleyip tamamen pürüzsüz bir püre haline getirmeniz de diğer püf noktası. Püreniz ne kadar pürüzsüz olursa kekiniz o kadar yeşil olur.

Nasıl yapılır?

Yumurtaları derince bir kaba kırın ve üstlerine toz şeker ekledikten sonra mikserde 10 dakika kadar çırpın. Ispanakların sadece yapraklarını alıp bol suyla güzelce yıkayın ve bir mutfak robotuna alıp, üstlerine sütü ekleyip robottan çekin.

Çektiğiniz ıspanakları bir kez de el blenderi ile çekip iyice pürüzsüz bir püre haline getirin. Mikserle güzelce çırptığınız yumurta ve şekere, sıvı yağı ve sütlü ıspanak karışımını ekleyip 30 saniye kadar tekrar çırpın. Son olarak unu, kabartma tozunu ve vanilini ilave edip, 1 dakika kadar daha düşük hızda çırpın ve tereyağı ile yağladığınız bir kek kalıbına kek harcını boşaltın.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Kürdanla pişip pişmediğini kontrol ettikten sonra fırından alın ve tamamen soğuduktan sonra kalıptan çıkarın. Üstünü pudra şekeri ile süsleyip servis edin. Afiyetler olsun!