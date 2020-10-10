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Yaşlı komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai'ye 13 yıla kadar hapis istemi!

Tuzla'da komşunu darp ettiği için "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan Halil Sezai hakkında iddianame hazırlandı. Sezai için 13 yıl hapis istendi.

Yaşlı komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai'ye 13 yıla kadar hapis istemi!
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Tuzla'da bir sitede film çekimi için villa kiralayan Halil Sezai Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç arasında 15 Eylül'de tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasında darp edildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulundu. Olay üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına aldı. Sezai, 18 Eylül Cuma günü çıkarıldığı mahkemece "silahla kasten yaralama" suçuyla tutuklandı.

Sezai'nin avukatları itiraz etti

Sezai'nin avukatı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etmişti. Müvekkili hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesini talep ederek dava dosyasına yeni görüntüler sunulmuştu. Sezai'nin avukatı tarafından sunulan görüntülerde Hüseyin Meriç'in baltayla şarkıcının evinin önüne geldiği belirtilmişti.

13 yıl 10 ay hapsi istendi

Savcılık, Halil Sezai’nin “alenen hakaret”, “konut dokunulmazlığını ihlal etme”, “silahla kasten yaralama”, “silahla tehdit” ve “mala zarar verme” suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Hüseyin Meriç hakkında takipsizlik

Halil Sezai’nin şikayeti üzerine Hüseyin Meriç hakkında, “hakaret” ve “basit yaralama” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi. Halil Sezai hakkında ise, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan takipsizlik kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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