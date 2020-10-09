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Havuç köftesi nasıl yapılır ara sıcakların vazgeçilmezi!

Daha önce hiç tatmadığınız kadar lezzetli, bir o kadar da kolay bir köfte yapmaya ne dersiniz? Enfes tadıyla havuç köftesi sofralarınıza konuk olmayı bekliyor!

Havuç köftesi nasıl yapılır ara sıcakların vazgeçilmezi!
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Kıymayla yapılan köftelerin pabucunu dama atacak havuç köftesi tarifiyle karşınızdayız. İster misafirleriniz ister aileniz için kolayca yapabileceğiniz  lezzetli havuç köftesi için gerekli malzemeler evinizde hazır. Peki, havuç köftesi nasıl yapılır? İşte havuç köftesi tarifi...

Malzemeler:

500 gr havuç
3 kaşık un
2 kaşık tereyağı
1 adet yumurta
1 tutam kıyılmış dereotu
1 tutam kıyılmış maydanoz
1 çay kaşığı kimyon
Tuz
Karabiber

Kızartmak için;

1 bardak sıvı yağ
Yarım çay bardağı un

Yapılışı:

Havuçları yıkayıp temizledikten sonra, çelik tencerede az suyla ateşe koyun. Yumuşayınca suyunu süzün ve çatalla ezerek püre haline getirin. Başka bir küçük tencerede yağı eritip unu ekleyin. Kısık ateşte sürekli karıştırarak kavurun. Ocaktan alın ve soğumaya yakın havuç püresi, ince kıyılmış maydanoz, dereotu, kimyon, tuz, karabiber ve 1 yumurta ekleyip yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp una bulayın. Elinizde yuvarlak biçimde şekillendirin.

Sıvı yağını tavaya alıp iyice kızdırdıktan sonra köfteleri tencereye alın, arkalı önlü ters çevirerek kızartın. Daha sonra kağıt havlu üzerine alıp fazla yağının çekilmesini sağlayın. Sıcak ya da ılık olarak servis yapabilirsiniz.

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