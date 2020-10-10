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Patatesli kaşık dökmesi tarifi hem pratik hem lezzetli!

Patatesli kaşık dökmesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kahvaltılarınızın yeni gözdesi olmaya aday bu tarifi denemeyen pişman olacak. İşte yapılışı!

Patatesli kaşık dökmesi tarifi hem pratik hem lezzetli!
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Hep aynı kahvaltılıkları yemekten sıkılanlar buraya! Size göre bir tarifimiz var! Kahvaltılarınızın yeni gözdesi olmaya aday olan patatesli kaşık dökmesini denemeye ne dersiniz? Yapımı oldukça kolay ve lezzetli olan bu tarife bayılacaksınız. Üstelik her evde bulunan malzemelerle hazırlanıyor ve çok fazla zaman da almıyor. Peki patatesli kaşık dökmesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda patatesli kaşık dökmesi tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER: 

2 adet orta boy patates, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı beyaz peynir, 3 yemek kaşığı lor peyniri, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 - 1,5 su bardağı un

Pişirmek için:

5 yemek kaşığı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI: 

Patatesleri rendeleyin ve bir tülbentin içerisine aktarıp sularını güzelce sıkın.
Bir kabın içerisine yumurtaları çırpın. Üzerine süt ilave ederek çırpmaya devam edin. Ardından rendelenmiş patates ve peyniri ilave ederek karıştırın.
Ardından unu da ilave ederek mücver kıvamında bir harç elde edin.
Yağı yanmaz yapışmaz bir tavanın içerisine aktarın ve kızdırın. Kızdırdıktan sonra harçtan 1 kaşık dolusu alın. Tavanın içerisine aktarıp güzelce yayın.
Arkalı önlü bir şekilde güzelce kızarana kadar pişirin. Ardından tavadan alıp sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun.

patatesli kaşık dökmesi tarifi

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