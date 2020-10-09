Şevval Şahin konuşmasını eleştirenlere yanıt verdi insanlar bunu özentilik olarak algılıyor

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, YouTube'da katıldığı bir programda beslenme rutininini anlatırken yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmasıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Şahin, eleştiriler hakkında ilk kez konuştu.

"İngilizce ana dilim"

Dondurmaya "ice cream", çikolataya "chocolate" dediği için sosyal medyada alay konusu olan Şahin, gelen eleştirilere "6 yaşımdan sonra İngiltere'de büyüdüm" dedi. Şahin, "18'ime kadar Türk arkadaşım yoktu. İngilizce ana dilim. Türkçemi iyi bir seviyeye taşıdığıma inanıyorum ama linç yiyorum. İnsanlar bunu özentilik olarak algılıyor" ifadelerini kullandı.

İngilizce konuşunca tepki çekti

Şevval Şahin, çok konuşulan programda şu ifadeleri kullanmıştı: "Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeği) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor.Netflix and chill (dinlenme) yaparken ice cream (dondurma) olsun chips (cips) olsun chocolate (çikolata) olsun yiyorum yani. Junk food (abur cubur) tarafın hepsi var."