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Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu kimdir ne iş yapıyor?

Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu kimdir, ne iş yapıyor ? Sıla ile evlenen Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu'nun fotoğrafları, yaşı elmaelma.com'da.

Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu kimdir ne iş yapıyor?
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Deniz Mumcuoğlu kimdir? Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu magazin gündemine bomba gibi düştü. Sıla ile evlenen şefin eşi Deniz Mumcuoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor soruları ile Deniz Mumcuoğlu'nun fotoğrafları, Instagram hesabı en çok arananlar arasına girdi. Biz de elmaelma.com olarak Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu kimdir sorusunun yanıtını sizler için derledik. 

Deniz Mumcuoğlu ile Hazer Amani 2013 yılından bu yana evliler. Instagram'da @denizmu adıyla var olan Deniz Mumcuoğlu uzun yıllar kültür sanat işleriyle uğraşmış bir isim. İKSV'de uzun yıllar çalışan Deniz Mumcuoğlu, artık eşi Hazer Amani gibi restoran sektöründe çalışıyor. Liseyi Ankara TED Kolej'de okuyan Deniz Mumcuoğlu, yabancı dil eğitimi için New York'taki New School'da okudu. Ardından Türkiye'ye dönen Deniz Mumcuoğlu, ODTÜ'de eğitim aldı. 

Hazar Amani ile Deniz Mumcuoğlu, 23 Haziran 2013'de Adile Sultan Sarayı'nda evlenmişlerdi.

İşte Hazer Amani ile Deniz Mumcuoğlu'nun düğünününden bir fotoğraf...

Hazar Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu

FAVORİ ASİSTANIM!

Hazer Amani, eşi Deniz Mumcuoğlu ile evliliklerinin üçüncü yıldönümünde Intagram'dan fotoğraf paylaşmış ve şu notu düşmüştü: 

"Tüm zamanların en sevdiğim asistanı. Bugün 3 yıl oldu. Mutlu yıldönümleri (My favorite assistant of all times, it has been 3 years today! happy anniversary 🍾🎊)🍷

Hazer Amani ve eşi Deniz Mumcuoğlu

Bir fotoğraf da Tayland tatillerinden...

Deniz Mumcuoğlu Tayland fotoğrafları

Hazer Amani'nin Instagram hesabından eşi Deniz Mumcuoğlu ile paylaştığı diğer fotoğraflar şöyle...

Deniz Mumcuoğlu kimdir

Sıla ile yakalanan Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu'nun fotoğrafları

Deniz Mumcuoğlu kimdir fotoğrafları

Deniz Mumcuoğlu

 

 

 

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