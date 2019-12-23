Kulak kaşıntısı neden olur egzama ve sedef hastalığı sebebi olabilir!

Kulak kaşıntısı hepimizin zaman zaman başına gelen bir problem. Çeşitli sebeplerden oluşan şiddetli kulak kaşıntısı ise hayat kalitesini düşüren bir rahatsızlık. Kulak kaşıntısı arkasında egzama, sedef hastalığı ya da alerji gibi nedenler yatabilen bir durum olsa da tedavisi mümkündür. İşte kulak kaşıntısının nedenleri ve tedavisi!

Kulak kaşıntısı neden olur?

Küçük olsalar bile kulaklarınız çok sayıda sinir ucuna sahiptir. Bu da tahriş olduğunda kulaklarınızın kaşınmaya ve rahatsızlığa neden olmasına yo açabilir. Kulaklarınızın kaşınmasının birçok farklı nedeni vardır ve uygun tedaviyi bulmak için kaynağı tanımlamak önemlidir.

Öncelikle nedeni belirlemek gerekiyor

Kaşıntının nereden geldiğini tanımlayın. Kulak kaşıntısı, kulak kanalınızın derinliklerinden mi geliyor, yoksa kıkırdak veya lobun dış kısmındaki yerde mi geliyor? İç kaşıntı soğuk algınlığının erken bir göstergesi olabilir, örneğin dış kaşıntı, çevrenizdeki bir şeye karşı alerjik bir reaksiyonla ilişkili olabilir.

Kulağı deldirmek de kaşıntı sebebi

Kulağınıza herhangi bir delme işlemi uyguladıysanız ve kulak kaşıntısı problemiyle karşı karşıya kaldıysanız bu durum delme sırasında ortaya çıkan enfeksiyondan meydana gelebilir. Bunu önlemek için antibiyotikli kremler kullanabilirsiniz. Sorun hala devam ediyorsa bir uzmana danışmanız gerektiğini unutmayın.

Kuru cilt kulak kaşıntısına neden olur

Cildiniz çok kuruysa ve yeterince nemlendiremiyorsanız bu durumda kulak kaşıntısının en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Kuru cilt, kulaklarınız, yüzünüz veya kafa derisi gibi yerlerde ortaya çıkarsa, seboreik dermatit adı verilen yaygın bir durum olabilir. Bu durum beraberinde kulak kaşıntısı sorununu ortaya çıkarır.

Enfeksiyonlar

Kulak kaşıntısı bazen kulak enfeksiyon belirtisi olabiliyor. Bakteriler ve virüsler, soğuk algınlığı gibi hastalıklar kulak kaşıntısı sorununu meydana getirebilir. Aynı zamanda denizde veya havuzda yüzdükten bir zaman sonra da kulağınızda enfeksiyon sorunu meydana geldiyse kulak kaşıntısı oluşabilir.

Fazla nem kulak kaşıntısına neden oluyor

Çok fazla nem kulak kanalınızın mikroplara karşı doğal savunma tabakasını aşındırır. Kaşıntıyı durdurmak için enfeksiyonu tedavi etmeniz gerekir. Bazıları kendi başlarına gidebilir, ancak doktorunuz kulak damlası reçete edebilir. Kulak damlasını bir hafta boyunca günde birkaç kez almanız gerekebilir. Diğer enfeksiyonların tedavisi içinde antibiyotik doktorunuz antibiyotik önerebilir.

Cilt alerjileri

Kulak içindeki deri alerjik reaksiyon nedeniyle kaşınabilir. Bunun nedeni bir saç spreyi veya şampuan olabilir. Aynı zamanda kulağınıza taktığınız nikel küpeler de kulağınızda alerjiye ve kaşıntıya sebep olabilir.

Egzama veya sedef hastalığı

Bu tarz cilt sorunlarınız varsa, kaşıntılı kulak kanallarına sahip olabilirsiniz. Bu tip sorunları genellikle kulak damlalarıyla tedavi etmek mümkün. Şiddetli vakalarda, steroid hapları da almanız gerekebilir.

Gıda alerjileri

Saman nezlesi veya polen alerjisi ve belirli meyvelere olan alerjiler kulak kaşıntısının en önemli nedenlerindendir.

Kulak kaşıntısına neden olan besinler şu şekilde sıralanabilir:

Elmalar

Muz

Havuçlar

Kereviz

Kirazlar

Salatalık

Fındıklar

Kivi

Kavun

Portakal

Şeftaliler

Armutlar

Erik

Domates

Kabak

Kulak kaşıntısının tedavisi

Antibiyotik ilaçlar

Birçok durum tıbbi müdahale gerektirmeden düzeltilebilir. Semptomları tedavi etmek için vücudu söz konusu cilt probleminden ya da probleme neden olan enfeksiyondan kurtararak kaşıntıya çözüm bulunabilir.

Duştan önce kulağa pamuk koymak kaşıntıyı önleyebilir

Duştan önce kulak girişlerini tıkamak için kullanılacak bir miktar pamuk kulak içine saç, sabun ya da fazla su kaçmasını engelleyecektir. Yüzücüler de bir şapka ya da saç bandı kullanarak kulakları kuru tutabilir ve bakteri ve mantarlara olan hassasiyeti azaltabilir. Mantara bağlı ise doktor kontrolü gerektir. Mantar hızlı üremesini kontrol altında tutmak için yağlı yada kortizonlu damlalar ile antibiyotik türü ilaçlar verebilir.