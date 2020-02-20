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Haşhaşın faydaları neler stresi azaltarak rahat uyumayı sağlıyor!

Haşhaş tohumu, birçok insanın sorunu olan stres ve depresyona bağlı uykusuzluğu gidermede birebir bir besin. İşte haşhaşın bilinmeyen faydaları!

Haşhaşın faydaları neler stresi azaltarak rahat uyumayı sağlıyor!
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Haşhaş tohumu, yüzyıllardan beri hastalıkları tedavi etmede ve doğal bir ağrı kesici olarak kullanılmış bir besindir. İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde vücuda faydaları saymakla bitmeyen haşhaş, doğal bir ağrı kesici olmasının yanında stres ve depresyondan kaynaklanan uykusuzluğa çözüm olmaktadır. İşte tam bir şifa kaynağı olan haşhaşın daha önce duymadığınız yararları!

Kalp sağlığı

Haşhaş tohumlarının en önemli yararı kalp hastalığını önlenmesidir. Tohumlar, kalp sağlığı için gerekli bir omega-6 yağ asidi olan linoleik asit içerir.

Bilişsel bozuklukları önler

Beyin, haşhaş tohumlarında zengin olarak bulunan kalsiyum, demir ve bakır mineralleri gibi temel besin maddelerine ihtiyaç duyar. Bu mineraller sayesinde beyin işlevini geliştirir. Haşhaş tohumu da böylelikle bilişsel bozukluk riskini azaltmaktadır.

Kötü kolesterolü düşürür

Haşhaş tohumlarında fazlaca miktarda bulunan ‘oleik asit' ve ‘diyet lifi' kandaki kötü huylu kolesterol seviyesini düşürerek iyi huylu kolesterolün artmasına yardımcı olur.

Rahat uyumayı sağlar

Haşhaş tohumu çayı içmek vücuttaki kortizol seviyelerini azaltır. Bu stres seviyelerindeki azalma sakinleştirici bir etkiye yol açar ve rahat bir uyku çekmenizi sağlar.

Kemik sağlığını koruyor

Haşhaş tohumu kalsiyum ve bakır bakımından zengindir. Birincisi kemik sağlığını iyileştirirken, ikincisi bağ dokusunun yanı sıra kemikleri de güçlendirir. Tohumların zengin olduğu bir başka mineral, kalsiyum ile birlikte kemik dokusunun bir parçasını oluşturan fosfordur. Ve tohumlardaki manganez, kemiklerinizi ciddi hasarlardan koruyan bir protein olan kolajen üretimine yardımcı olur.

Kansızlığa iyi geliyor

Haşhaş tohumlarındaki zengin bakır ve demir, kırmızı kan hücresi oluşumunu iyileştirir, bu da anemi ve kanla ilgili diğer durumların önlenmesine yardımcı olur.

Kabızlığı gideriyor

Haşhaş tohumları, sindirime yardımcı olabilecek çözünmeyen lif kaynaklarıdır. Ayrıca dışkı hacmini arttırır ve kabızlığın tedavisine yardımcı olur.

Felç riskini azaltır

Haşhaş tohumlarında bulunan zengin yağ asitleri, kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Kalbi güçlendiren haşhaş felç riskini ve içeriğindeki potasyumun yanı sıra ‘linolyum asitleri' de kalp krizi geçirme riskini ciddi oranda azaltır.

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