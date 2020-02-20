Haşhaşın faydaları neler stresi azaltarak rahat uyumayı sağlıyor!

Haşhaş tohumu, yüzyıllardan beri hastalıkları tedavi etmede ve doğal bir ağrı kesici olarak kullanılmış bir besindir. İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde vücuda faydaları saymakla bitmeyen haşhaş, doğal bir ağrı kesici olmasının yanında stres ve depresyondan kaynaklanan uykusuzluğa çözüm olmaktadır. İşte tam bir şifa kaynağı olan haşhaşın daha önce duymadığınız yararları!
Kalp sağlığı
Haşhaş tohumlarının en önemli yararı kalp hastalığını önlenmesidir. Tohumlar, kalp sağlığı için gerekli bir omega-6 yağ asidi olan linoleik asit içerir.
Bilişsel bozuklukları önler
Beyin, haşhaş tohumlarında zengin olarak bulunan kalsiyum, demir ve bakır mineralleri gibi temel besin maddelerine ihtiyaç duyar. Bu mineraller sayesinde beyin işlevini geliştirir. Haşhaş tohumu da böylelikle bilişsel bozukluk riskini azaltmaktadır.
Kötü kolesterolü düşürür
Haşhaş tohumlarında fazlaca miktarda bulunan ‘oleik asit' ve ‘diyet lifi' kandaki kötü huylu kolesterol seviyesini düşürerek iyi huylu kolesterolün artmasına yardımcı olur.
Rahat uyumayı sağlar
Haşhaş tohumu çayı içmek vücuttaki kortizol seviyelerini azaltır. Bu stres seviyelerindeki azalma sakinleştirici bir etkiye yol açar ve rahat bir uyku çekmenizi sağlar.
Kemik sağlığını koruyor
Haşhaş tohumu kalsiyum ve bakır bakımından zengindir. Birincisi kemik sağlığını iyileştirirken, ikincisi bağ dokusunun yanı sıra kemikleri de güçlendirir. Tohumların zengin olduğu bir başka mineral, kalsiyum ile birlikte kemik dokusunun bir parçasını oluşturan fosfordur. Ve tohumlardaki manganez, kemiklerinizi ciddi hasarlardan koruyan bir protein olan kolajen üretimine yardımcı olur.
Kansızlığa iyi geliyor
Haşhaş tohumlarındaki zengin bakır ve demir, kırmızı kan hücresi oluşumunu iyileştirir, bu da anemi ve kanla ilgili diğer durumların önlenmesine yardımcı olur.
Kabızlığı gideriyor
Haşhaş tohumları, sindirime yardımcı olabilecek çözünmeyen lif kaynaklarıdır. Ayrıca dışkı hacmini arttırır ve kabızlığın tedavisine yardımcı olur.
Felç riskini azaltır
Haşhaş tohumlarında bulunan zengin yağ asitleri, kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Kalbi güçlendiren haşhaş felç riskini ve içeriğindeki potasyumun yanı sıra ‘linolyum asitleri' de kalp krizi geçirme riskini ciddi oranda azaltır.