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Kim Kardashian siyah bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Amerikalı TV yıldızı Kim Kardashian eşi Kanye West ile gittiği tatilden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Pozları 4 milyonun üzerinde beğeni aldı.

Kim Kardashian siyah bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
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Ünlü TV yıldızı Kim Kardashian, eşi rapçi Kanye West ile gittiği tatilden pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Sevgililer Günü için gittiği tatilden siyah bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel yıldız, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. 

Sevgililer Günü kaçamağı

Instagram'da tam 160 milyon'a ulaşan takipçi sayısına sahip TV yıldızı, Sevgililer Günü'ne özel siyah bikinisiyle eşi Kanye West'e poz verdi. Kardashian, fotoğraflarını "Sevgililer Günü kaçamağı" notuyla yayınladı.

Evliliklerinde sorun olduğu iddiası ortaya atılmıştı

Kim Kardashian'ın paylaştığı siyah bikinili iki fotoğraf, Instagram'da 4 milyon'un üzerinde beğeni aldı. Öte yandan Kim Kardashian son dönemlerde West ile evliliğinde soğuk rüzgarların estiği yönünde ortaya atılan dedikodularla ön plana çıkmıştı.

 

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