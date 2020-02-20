Kim Kardashian siyah bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Ünlü TV yıldızı Kim Kardashian, eşi rapçi Kanye West ile gittiği tatilden pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Sevgililer Günü için gittiği tatilden siyah bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel yıldız, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sevgililer Günü kaçamağı

Instagram'da tam 160 milyon'a ulaşan takipçi sayısına sahip TV yıldızı, Sevgililer Günü'ne özel siyah bikinisiyle eşi Kanye West'e poz verdi. Kardashian, fotoğraflarını "Sevgililer Günü kaçamağı" notuyla yayınladı.

Evliliklerinde sorun olduğu iddiası ortaya atılmıştı



Kim Kardashian'ın paylaştığı siyah bikinili iki fotoğraf, Instagram'da 4 milyon'un üzerinde beğeni aldı. Öte yandan Kim Kardashian son dönemlerde West ile evliliğinde soğuk rüzgarların estiği yönünde ortaya atılan dedikodularla ön plana çıkmıştı.