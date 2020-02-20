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Alkollüyken kaza yapan Ahmet Kural ehliyetini kaptırdığı yönündeki haberleri yalanladı

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, dün akşam zincirleme kazaya karıştı. Alkollü olduğu için ehliyetine el koyulduğu söylenen Kural'dan açıklama geldi.

Alkollüyken kaza yapan Ahmet Kural ehliyetini kaptırdığı yönündeki haberleri yalanladı
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Dün akşam İstanbul Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada araçlardan birinin başında oyuncu Ahmet Kural vardı. Aracını alkollü kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu söylenen Kural, kaza hakkında ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu ehliyetini kaptırdığı yönündeki haberler için "Sıkıntı yok, ehliyetim bende" dedi.

3 araç birbirine girdi 

Kaza, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Altunizade'de mevkiinde meydana geldi. 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında araçlardan birini ünlü oyuncu Ahmet Kural kullanıyordu. Kazada bir kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı yaralıyı ambulansla Üsküdar'daki özel bir hastaneye götürdü. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde ise Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu hatta 6 ay ehliyetine el konulduğunu ileri sürüldü.

Alkollüyken kaza yapan Ahmet Kural ehliyetini kaptırdığı yönündeki haberleri yalanladı

''Sıkıntı yok ehliyet bende''

Ahmet Kural kaza sonrası Çengelköy Polis Merkezi'ne getirildi. Yapılan işlemlerin ardından taksiye binerek evine gitti. Gece saatlerinde evinin otoparkında görüntülenen Kural, kaza hakkında ilk kez konuştu. Uçankuş muhabirine konuşan Kural, ehliyetini kaptırdığı yönündeki haberler için "Sıkıntı yok, ehliyetim bende" dedi. Alkollü araç kullandığı için kazaya sebebiyet verdiği konuşulan oyuncu bu soruları yanıtsız bırakarak evine girdi.

 

 

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